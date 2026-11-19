Gara din România care arată ca un palat imperial va intra în renovare, după ani de degradare. Pe peronul său au pășit regi și împărați

2 minute de citit Publicat la 16:28 19 Noi 2026 Modificat la 16:28 19 Noi 2026

Primele lucrări la stația CF Băile Herculane constau în desfacerea tencuielilor, demolarea unor pereți și verificarea structurii clădirii auxiliare. FOTO: CFR Infrastructură Timișoara

Au început lucrările de restaurare și modernizare a gării din Băile Herculane, proiectul vizând consolidarea și reabilitarea clădirii istorice, veche de aproape 150 de ani, potrivit CFR Infrastructură Timișoara.

Primele lucrări la stația CF Băile Herculane constau în desfacerea tencuielilor, demolarea unor pereți și verificarea structurii clădirii auxiliare. Aceste operațiuni sunt necesare pentru evaluarea stării construcției și pregătirea etapelor următoare ale proiectului.

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Oiectivul este readucerea ansamblului din celebra stațiune turistică la valoarea sa arhitecturală originală, prin intervenții de consolidare și restaurare care să respecte caracterul de monument istoric al clădirii.

Proiectul prevede consolidarea și restaurarea atât a clădirii principale, cât și a celei auxiliare, precum și restaurarea cupolei și conservarea elementelor decorative originale.

Vor fi reabilitate fațadele, tâmplăria din lemn și ornamentele, iar la interior vor fi restaurate mozaicurile policrome, picturile și celelalte componente artistice.

Intervențiile vor include și pergolele istorice, balustradele din fier forjat, lampadarele și ceasul exterior al gării.

Gara va avea și facilități moderne pentru călători

Pe lângă restaurarea patrimoniului arhitectural, proiectul cuprinde și lucrări de modernizare a infrastructurii și a facilităților pentru pasageri.

Platforma aferentă liniei 1 va fi reabilitată pe o suprafață de aproximativ 2.940 de metri pătrați. Totodată, vor fi modernizate instalațiile și implementate sisteme de informare a călătorilor, sonorizare și supraveghere video.

Sunt prevăzute amenajarea unor facilități moderne pentru pasageri, realizarea unor trasee accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, amenajarea spațiilor verzi și construirea unei parcări cu 11 locuri.

O gară istorică

În 2016, portalul de turism YouVisit.info a descris gara din Băile Herculane drept cea mai romantică din Europa, apreciind în special frumusețea peronului său. Distincția a contribuit la promovarea clădirii, devenită unul dintre reperele arhitecturale ale stațiunii de pe Valea Cernei.

Gara din Băile Herculane a fost construită între 1878 și 1886, în perioada Imperiului Austro-Ungar, și reproduce arhitectura unui castel de vânătoare de lângă Viena, care i-a aparținut împărătesei Maria Tereza. Realizată în stil baroc, clădirea se remarcă prin aspectul său aristocratic, neobișnuit pentru o gară, și prin elementele decorative care îi conferă un caracter aparte.

Printre detaliile arhitecturale care atrag atenția se numără cupola din corpul central al clădirii, sprijinită pe două coloane și decorată cu picturi reprezentând personaje din mitologia romană, între care și Hercule. Interiorul este dominat de un candelabru impunător, în timp ce pe fațada exterioară se află un ceas care, potrivit informațiilor publicate despre monument, funcționează și astăzi.

De-a lungul istoriei, gara a primit și vizitatori de rang înalt. Printre personalitățile care au ajuns aici s-au numărat împăratul Franz Joseph al Austro-Ungariei, regele Carol I al României și regele Alexandru al Serbiei. Cei trei s-au întâlnit în 1896 pe Valea Cernei, cu ocazia marcării deschiderii canalului navigabil al Dunării la Orșova.