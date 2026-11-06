Sărbători cu sarmale, vin fiert și băi cu sulf, într-o stațiune din România cu o istorie de 2.000 de ani. Cât costă un sejur

3 minute de citit Publicat la 17:23 06 Noi 2026 Modificat la 17:23 06 Noi 2026

Tradițiile românești se îmbină cu terapiile balneare care au făcut cunoscută stațiunea. FOTO: Captură video

Românii care își doresc să petreacă sărbătorile de iarnă cu preparate tradiționale, colinde în jurul bradului și băi cu sulf pot găsi toate aceste experiențe într-o singură vacanță, la Băile Herculane. Stațiunea cu o istorie de aproape 2.000 de ani, care în ultimii ani a făcut pași spre revitalizare, propune oferte speciale pentru sezonul de iarnă, de la minivacanța de 1 Decembrie până la Crăciun și Revelion.

Tradițiile românești se îmbină cu terapiile balneare care au făcut cunoscută stațiunea, iar turiștii pot alege între momentele petrecute în familie, activitățile festive și orele de relaxare la spa.

Cei care ajung la Băile Herculane în această perioadă au la dispoziție piscine, saune, jacuzzi și salină, facilități potrivite pentru zilele de vacanță. În plus, băile cu sulf, kinetoterapia și fizioterapia pot completa sejurul, în funcție de recomandările stabilite în urma consultației medicale.

„Încercăm să menținem un echilibru între partea de tradiție, astfel încât oaspeții să își amintească de sărbătorile copilăriei, dar și să o adaptăm la specificul locului, pentru că suntem în hotelul cu spa, astfel încât să simtă și această latură a confortului. Vom avea mese tradiționale, atât pe 1 Decembrie, cât și de Crăciun. Activități pentru copii, astfel încât să trăiască magia sărbătorilor cu vizita Moșului. Vom avea colindători. Pentru ei vom avea și petreceri cu spumă la piscină. Vom avea muzică live pentru cei mari și vom avea grijă pe tot parcursul sejurului să păstrăm echilibrul între distracție și relaxare”, a declarat Laura Pătraru, specialist PR la Băile Herculane.

Crăciun cu colindători, daruri și petreceri la piscină

Unul dintre punctele centrale ale programului este sejurul de Crăciun, organizat în perioada 24-27 decembrie. Turiștii vor avea parte de colindători, de vizita lui Moș Crăciun, care va aduce daruri copiilor, dar și de o cină festivă, încheiată cu muzică live.

Programul include activități atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. În timp ce adulții se pot bucura de o seară cu vin și colinde, copiii vor avea la dispoziție proiecții de filme de Crăciun și petreceri cu spumă la piscină. Distracția continuă și a doua zi, cu un brunch în familie și un pool party.

Meniul păstrează, la rândul său, specificul sărbătorilor românești, cu preparate tradiționale servite atât la prânz, cât și la mesele festive.

„Vom avea produsele tradiționale, vom servi la prânz un meniu tradițional. Produse ca șorici, tobă, jumări, caltaboș, nelipsitele sarmale. Seara vom avea o cină festivă, în seara de Crăciun. La fel, vom avea și de Revelion și Anul Nou”, a declarat Mihai Sandu, bucătar-șef.

Atmosfera de iarnă va fi completată de momente petrecute în aer liber, în jurul focului.

„În acele seri, și în special în serile de iarnă, vom avea o vatră de foc pe terasa noastră, unde, în jurul focului, vom servi țuică fiartă și vin cald”, a mai spus bucătarul-șef.

Cât costă pachetele de 1 Decembrie și Crăciun la Băile Herculane

Turiștii pot alege unități de cazare de trei sau patru stele, cu camere pentru cupluri, camere de familie și apartamente. Tarifele diferă în funcție de pachetul ales și de serviciile incluse.

Pentru minivacanța de 1 Decembrie, un pachet de două nopți cu demipensiune, la hotelul de trei stele, pornește de la 320 de euro pentru doi adulți.

În cazul sărbătorilor de Crăciun, un pachet de trei nopți la hotelul de patru stele are un preț de pornire de 609 euro.

„Pentru pachetul de 1 Decembrie, la hotelul nostru de 3 stele, pentru două nopți cu demipensiune, prețul pornește de la 320 de euro pentru 2 adulți. Pentru pachetul de Crăciun, la pachetul de 4 stele, pentru 3 nopți, vorbim despre 609 euro, ca preț de pornire”, a declarat Laura Pătraru, specialist PR la Băile Herculane.

Revelion cu cină festivă și surprize pentru toate vârstele

Cei care vor să întâmpine Noul An în stațiune pot opta și pentru pachetele de Revelion, care includ o cină festivă și surprize pentru oaspeții de toate vârstele.

Astfel, Băile Herculane propune o vacanță în care mesele tradiționale, colindele și atmosfera sărbătorilor de acasă se îmbină cu facilitățile de spa și terapiile balneare specifice stațiunii.