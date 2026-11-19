1 minut de citit Publicat la 16:30 19 Noi 2026 Modificat la 16:30 19 Noi 2026

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a criticat declarațiile șefilor de stat europeni legate de amenințarea rusă. Foto: Profimedia Images

Europa nu va putea restabili relațiile cu Rusia, cu actualii săi lideri, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, citat de The Moscow Times. Liderul de la Kremlin i-a acuzat astfel pe liderii UE de „diaree politică”

„Fără o schimbare a elitelor politice în unele țări europene, probabil că nimic nu va fi posibil să normalizeze pe deplin relațiile”, a spus el.

Putin a criticat, totodată, declarațiile liderilor europeni legate de amenințarea rusă. „Această diaree politică trebuie să înceteze. Ce spun ei despre eventualele atacuri asupra Europei? Toată lumea înțelege că nu țintim un război cu Europa, ce prostie," a declarat Putin.

În același timp, liderul de la Kremlin a raportat că Moscova, prin canale diplomatice, a invitat europeni să vină în Rusia și să-și exprime poziția privind asigurarea securității în regiune. Potrivit lui, participarea Europei la negocierile privind Ucraina va depinde de acest lucru.

„Trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste negocieri... Iar după aceea, vom decide în ce format vom continua dialogul cu Ucraina”, a precizat Putin. În același timp, el a subliniat că Rusia se opune în continuare desfășurării oricăror trupe străine în Ucraina și și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că UE promite constant să le trimită acolo după încheierea războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a susținut o conferință de presă după întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping. Acesta spune că discuția a fost „deschisă” și „foarte utilă” și a numit-o o nouă „pagină din istoria diplomației”. Putin s-a referit și la războiul din Ucraina și la recentele negocieri pentru pace.

Pution a reluat amenințările la adresa Europei și Kievului: „Vor ajunge să înțeleagă că este mai bine să cadă la compromisuri decât să se confrunte cu realitatea mai târziu”, a spus președintele rus, potrivit presei de stat. Putin s-a referit și la comparația cu Ialta: „Ce a fost în neregulă cu Ialta? Ce a fost atât de rău?”, a spus președintele rus.

Regimul de la Kiev înțelege că, pierzând puterea, va pierde și venituri din ajutorul occidental, a declarat Putin. „Kievul și Europa vor ajunge să înțeleagă că este mai bine să cadă la compromisuri decât să se confrunte cu realitatea mai târziu”. Putin a mai spus că pentru a realiza pacea în Ucraina este nevoie „doar de voință politică”.