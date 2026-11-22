Designerii de interior nu mai înfășoară luminițele în jurul bradului de Crăciun. Ce fac în schimb arată mult mai elegant

1 minut de citit Publicat la 08:57 22 Noi 2026 Modificat la 08:57 22 Noi 2026

Designerii de interior nu mai înfășoară luminițele în jurul bradului de Crăciun. Ce fac în schimb arată mult mai elegant. FOTO: Getty Images

Bagi în priză primul șir de luminițe, ascunzi cablul sub o creangă și pornești în binecunoscutul tur al bradului. La a treia tură, firul s-a agățat deja, iar jumătate dintre becuri luminează spre perete. Designerii pornesc de la exact același șir de luminițe, doar că îl duc în altă direcție, scrie The Coolist.

În loc să înfășoare luminițele în inele orizontale în jurul bradului, designerii lucrează pe secțiuni verticale. Șirul urcă, trece puțin în lateral, apoi coboară din nou spre podea, într-un zigzag lejer.

Nu mai cari după tine un ghem de cabluri în jurul bradului, tură după tură. Nu mai trebuie nici să te strecori în spatele canapelei la fiecare trecere. Zigzagul vertical îți permite să decorezi partea bradului care dă spre cameră.

Rezultatul arată ca niște coloane de lumină blânde, repetate, nu ca o singură spirală lungă. Iar în ianuarie, fiecare secțiune se desprinde separat, așa că anul viitor luminițele au mai puține șanse să iasă din cutie sub forma unui ghem încâlcit. Efectul se vede clar în clipa în care aprinzi luminile.

Înainte să pui primul bec, aranjează ramurile bradului artificial sau lasă-i timp bradului natural să se așeze în suport. Apoi bagă în priză toate șirurile de luminițe, direct pe podea. E mult mai ușor să găsești un bec ars acum decât după ce l-ai aranjat între crengi.

Câte luminițe îți trebuie? Numărul total depinde de distanța dintre becuri și de cât de luminos îți place să fie bradul.

Acum imaginează-ți bradul împărțit în trei sau patru secțiuni verticale. Începe de la baza primei secțiuni, aproape de priză, și împletește șirul lejer dintr-o parte în alta pe măsură ce urci.

Când ajungi sus, treci la secțiunea următoare și coboară. Continuă să schimbi direcția până acoperi toată partea vizibilă. Apoi aprinde luminile înainte să agăți vreun ornament, du-te în celălalt capăt al camerei și mută buclele de lângă zonele rămase întunecate.

Un ultim detaliu: lasă ștecherul și conexiunile la îndemână, nu îngropate sub covorașul bradului.