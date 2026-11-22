2 minute de citit Publicat la 11:35 22 Noi 2026 Modificat la 11:35 22 Noi 2026

A murit Paolo Bulgari. FOTO: colaj Getty Images

Bijutierul italian Paolo Bulgari, care a contribuit la transformarea afacerii familiei sale într-un brand de lux cunoscut în toată lumea, a murit la Roma, la vârsta de 89 de ani, scrie BBC.

Vestea a fost anunțată de familie, care l-a numit "cel mai mare bijutier al timpului nostru", potrivit presei italiene.

Paolo Bulgari conducea Grupul Bvlgari din 1984, ca președinte. Bijuteriile casei au fost purtate de vedete de la Hollywood și de membri ai familiilor regale, printre care prințesa Diana.

Firma a fost fondată la Roma, la sfârșitul secolului al XIX-lea, de bunicul său, argintarul grec Sotirios Voulgaris, care și-a adaptat ulterior numele în italiană, devenind Bulgari.

Voulgaris era originar din Paramythia, un sat de munte din regiunea Epir, în nord-vestul Greciei, renumit pentru bijuteriile din argint. A fugit de stăpânirea otomană și s-a stabilit la Napoli, înainte să deschidă un magazin la Roma.

Paolo Bulgari a intrat în firmă la scurt timp după ce a terminat școala și a devenit expert în pietre prețioase. Cu timpul, a ajuns să conducă afacerea și să coordoneze extinderea ei internațională.

Familia Bulgari a preferat pietrele prețioase impunătoare, aurul galben intens, proporțiile generoase și combinațiile neașteptate de culori. Așa s-a deosebit de stilul delicat asociat caselor de bijuterii din Paris.

Compania a intrat pe piețele de lux și s-a extins dincolo de bijuterii, cu ceasuri, parfumuri, articole din piele și hoteluri.

"Paolo Bulgari a început să colaboreze cu tatăl său în 1960. S-a specializat în cunoașterea pietrelor prețioase, domeniu în care a fost unul dintre cei mai importanți experți din lume, și a rafinat sensibilitatea și simțul estetic care stau la baza stilului Bvlgari. Și-a pus tot sufletul în meseria sa și în cultivarea talentului tinerilor designeri, lăsând o amprentă de neșters în lumea bijuteriilor.

Vă mulțumim, domnule Paolo. Moștenirea dumneavoastră, o sursă strălucitoare de inspirație creativă, va continua să inspire generațiile viitoare", a transmis compania pe rețelele sociale.

Mesajul includea și un citat al lui Paolo Bulgari: "Orice poate fi o sursă de inspirație. În creativitate nu există reguli. Niciodată."

Printre clientele celebre ale brandului s-au numărat Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Anne Hathaway, Zendaya și Rihanna.

În 2011, familia a vândut pachetul majoritar de acțiuni grupului francez de lux LVMH, într-o tranzacție de aproximativ 3,7 miliarde de euro.

În 2019, Paolo Bulgari și soția sa au înființat Fundația Paolo Bulgari. Aceasta îi sprijină pe tinerii din cartierele defavorizate de la periferia Romei, prin educație și formare profesională.

Funeraliile vor avea loc luni, la Roma, în Bazilica Santa Croce in Gerusalemme.