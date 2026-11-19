Cum a descoperit Bulgaria că a fost spionată de hackeri timp de 5 ani. Operațiunea a trecut neobservată pe durata mai multor guvernări

3 minute de citit Publicat la 10:01 19 Noi 2026 Modificat la 10:01 19 Noi 2026

Autoritățile bulgare au oprit o operațiune de spionaj cibernetic prin care grupări internaționale de hackeri au avut acces neautorizat la rețelele instituțiilor statului timp de aproape cinci ani. . Sursa foto: Getty Images

Autoritățile bulgare au oprit o operațiune de spionaj cibernetic prin care grupări internaționale de hackeri au avut acces neautorizat la rețelele instituțiilor statului timp de aproape cinci ani. Atacatorii au extras echivalentul a peste 62 de milioane de pagini, a declarat ministrul Inovării și Transformării Digitale, Ivan Vasilev, după o ședință a Consiliului de Miniștri, scrie Novinite.

Operațiunea a început în 2021 și a continuat până în august 2026, când autoritățile au descoperit accesul neautorizat. Atacatorii pătrunseseră în sistemele prin care instituțiile statului își transmit documente și informații. De acolo, au trecut de la o parte a infrastructurii la alta și au colectat date despre funcționarea administrației.

Vasilev a precizat că atacurile au vizat sistemele guvernamentale de schimb de documente. Până acum, anchetatorii nu au găsit dovezi că datele personale ale cetățenilor bulgari ar fi fost compromise.

"Atacurile hackerilor au vizat sistemele guvernamentale folosite pentru schimbul de documente. Până acum nu am găsit dovezi care să indice că datele personale ale cetățenilor bulgari au fost compromise", a declarat ministrul.

Prima alertă a venit pe 23 iunie, când noul sistem național de securitate cibernetică a semnalat o activitate neobișnuită în rețeaua unei instituții publice. Centrul de securitate cibernetică al companiei Information Services AD a informat autoritățile competente. Acestea au activat procedurile de intervenție și au implicat echipa națională de răspuns la incidente de securitate informatică (CSIRT).

Velizar Varbanov, directorul Direcției pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, a spus că noul sistem a permis identificarea unor intruziuni care trecuseră neobservate ani la rând.

"Datorită noului sistem național de securitate cibernetică, am putut identifica incidente care s-au produs cu ani în urmă și au rămas nedetectate timp de cinci ani", a declarat Varbanov.

Verificările tehnice au arătat că atacul a afectat rețelele mai multor instituții ale statului. Autoritățile l-au încadrat, potrivit legii bulgare privind securitatea cibernetică, drept incident de amploare. Au activat planul național de intervenție și au constituit un grup de lucru interinstituțional.

Vasilev a explicat că operațiunea a trecut neobservată pe durata mai multor guvernări, deoarece măsurile de securitate cibernetică aplicate la acea vreme funcționau separat.

"Pentru prima dată, noul sistem național de securitate cibernetică oferă o imagine de ansamblu asupra activității din rețelele statului. Fără acest sistem, activitatea ar fi putut rămâne ascunsă pe termen nedeterminat", a spus ministrul.

Ancheta a arătat că infrastructura compromisă cuprindea servere, sisteme informatice, stații de lucru și echipamente de rețea ale instituțiilor afectate.

Potrivit lui Varbanov, natura activității indică o operațiune de spionaj. Anchetatorii consideră că atacatorii urmăreau să obțină informații despre stat și despre funcționarea administrației.

"În general, astfel de grupări de hackeri nu urmăresc câștiguri financiare, nu sunt formate din hackeri care acționează pe cont propriu și nici nu sunt interesate de date personale. Ele urmăresc să obțină informații despre un stat", a declarat Varbanov.

El a adăugat că informațiile disponibile până în prezent nu indică modificarea documentelor sau a datelor interceptate.

Nu se cunoaște încă identitatea atacatorilor și a celor care i-ar fi putut sprijini.

Vasilev a spus că este vorba despre grupări internaționale, a căror activitate a fost identificată în diverse zone ale lumii. Anchetatorii nu au stabilit dacă acestea au acționat separat, s-au coordonat sau au lucrat pentru guverne ori servicii de informații străine. Ministrul a precizat că nu știe ce au făcut hackerii cu documentele obținute.

Varbanov a avertizat că datele tehnice, inclusiv adresele IP, sunt insuficiente pentru identificarea autorilor.

"Faptul că o adresă IP este localizată, de exemplu, în Bulgaria nu înseamnă că hackerul se află fizic aici", a explicat el.

Pentru a stabili originea operațiunii și cine ar fi putut să o coordoneze, anchetatorii au nevoie atât de verificări tehnice, cât și de informații de la serviciile specializate, a mai spus Varbanov. În analiză trebuie luat în calcul și contextul politic din perioada atacurilor, inclusiv dacă anumite decizii ale Bulgariei au afectat interesele altor țări sau organizații.