Nicușor Dan anunță că România ar putea contribui suplimentar la finanțarea și înarmarea Ucrainei în 2027: „Există această intenție”

1 minut de citit Publicat la 21:18 19 Noi 2026 Modificat la 21:18 19 Noi 2026

Președintele Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a confirmat, joi, la finalul Coaliției de Voință, că România intenționează să contribuie suplimentar, în 2027, la finanțarea și înarmarea Ucrainei. El a precizat că sumele alocate sunt mult mai mici decât contribuțiile altor state care sprijină Ucraina, dar că autoritățile ar putea face o evaluare privind oportunitatea publicării valorii exacte.

Întrebat dacă România va suplimenta sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei în 2027 și despre valoarea contribuției, Nicușor Dan a confirmat că există o astfel de intenție.

„Există această intenție. Sumele, poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuția altor state care ajută Ucraina”, a declarat președintele.

El a adăugat că România sprijină Ucraina și prin numeroase măsuri logistice.

„Facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a menționat Nicușor Dan.

Amintim că Uniunea Europeană a aprobat, luni, un ajutor financiar pentru Ucraina de puţin sub 8 miliarde de euro, fiind cea mai mare plată unică efectuată vreodată pentru Kiev.

Ucraina se confruntă cu dificultăţi financiare grave. În luna octombrie, Zelenski a declarat că ţara sa va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027, în ciuda faptului că, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, UE a mobilizat peste 235 de miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar şi militar.