CFR Marfă va declara falimentul până pe 31 mai. Ce altă companie de stat preia activitatea și o parte din personal: „Se fac angajări”

CFR Marfă va intra în faliment până la 31 mai 2026, a precizat joi viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, după ce a prezentat Guvernului un document care propune măsuri ample de reorganizare pentru companiile de stat cu pierderi semnificative.

Activitatea CFR Marfă va fi preluată de Carpatica Feroviar, companie deja operațională, care a început să angajeze și personal din structura actuală a operatorului feroviar de marfă de stat.

„CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă.

Cei mai mulți angajați (din companiile propuse pentru lichidare) sunt la CFR Marfă. O parte dintre ei au fost deja angajați la Carpatica, o parte au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar, o altă parte se vor angaja probabil în continuare. Carpatica știu că face angajări în perioada următoare. Ministerul Transporturilor este într-un dialog constructiv cu sindicatul, nu sunt tensiuni acolo.”, a declarat Oana Gheorghiu.

„Sunt datorii istorice. Vorbim de găuri negre pentru economia României”

Viceprim-ministrul a prezentat Guvernului un tablou financiar considerat critic pentru companiile de stat analizate.

„Cu pierderile companiilor de stat am fi putut să construim 3–4 spitale regionale. A sosit momentul să punem capăt risipei și ineficienței”, a subliniat aceasta, după ședința de Guvern.

Ea a atras atenția și asupra datoriilor acumulate în sistem. „Sunt datorii istorice. Vorbim de găuri negre pentru economia României”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Potrivit raportului, consultat de Antena 3 CNN, datoriile bugetare cumulate ale celor 22 de companii de stat analizate se ridică la aproximativ 4,2 miliarde de lei, iar pierderile nete din ultimul an raportat ajung la circa 1,12 miliarde de lei.

CFR Marfă figurează printre cei mai mari debitori, cu datorii de 1,26 miliarde de lei și pierderi de 329 de milioane de lei. Compania este depășită la capitolul pierderi de CFR SA (432 milioane lei), fiind urmată de TAROM (186 milioane lei) și Metrorex (57 milioane lei, estimat pentru 2025).

Falimentul CFR Marfă este inclus în lista măsurilor urgente din raport, în contextul presiunilor financiare și al regulilor europene privind ajutorul de stat, care limitează posibilitatea salvării companiei prin noi injecții de capital.

Ce este Carpatica Feroviar

Carpatica Feroviar este o companie de stat din România din domeniul transportului feroviar de marfă, creată pentru a înlocui treptat CFR Marfă, care a acumulat datorii mari și a intrat într-un proces de lichidare. Compania a fost înființată oficial în anul 2024, printr-o hotărâre a Guvernului României, la propunerea Ministerului Transporturilor.

Scopul principal al noii companii este să preia activitatea comercială a CFR Marfă și să creeze un nou început pentru transportul feroviar de marfă de stat, dar și să asigure transporturi considerate strategice pentru statul român, inclusiv în situații de criză sau cu importanță pentru securitatea națională. În același timp, Carpatica Feroviar funcționează ca operator comercial pe piața de transport feroviar, în completarea operatorilor privați.

Potrivit documentației guvernamentale, compania a fost gândită și în contextul obligațiilor României față de Comisia Europeană privind recuperarea ajutoarelor de stat acordate anterior CFR Marfă și pentru reorganizarea unui sector care a fost în declin de peste 20 de ani.