Trump a intrat prin telefon la conferința AI de la Los Angeles: "Roboții nu vor prelua controlul". Elon Musk: "Cu toții murim, 100%"

Donald Trump spune că roboții controlați de AI nu vor prelua controlul. Elon Musk nu e atât de sigur, în timp ce Jensen Huang spune că, în China, nimeni nu vorbește despre Apocalipsa AI. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a intervenit telefonic în timpul summit-ului All-In desfășurat la Los Angeles și a respins ultimele avertismente ale profesioniștilor din industrie, potrivit cărora Inteligența Artificială (AI) e pe cale să atingă potențialul de a distruge întreaga specie umană, relatează CNBC.

Trump l-a sunat direct pe directorul general al companiei Nvidia, Jensen Huang. Acesta a ținut microfonul pupitrului aproape de telefon, pentru ca publicul din sală să audă spusele președintelui.

În intervenția sa, președintele le-a spus celor prezenți că „roboții nu vor prelua controlul asupra lumii”. El a luat în derâdere ideea că AI reprezintă o amenințare existențială pentru umanitate.

Liderul american a argumentat că încetinirea voluntară a dezvoltării Inteligenței Artificiale în SUA ar permite Chinei să câștige cursa tehnologică globală. El a susținut că îngrijorările legate de siguranța AI sunt „o farsă”, parte a unei „conspirații bolnave”.

Trump: Roboții nu vor prelua controlul

„Știți, unchiul meu a fost profesor la MIT timp de 41 sau 42 de ani, probabil cel mai important, poate chiar cel mai bun din toate timpurile. Era cunoscut drept unul dintre cei mai străluciți oameni. A făcut foarte multe lucruri. Așa că am și eu puțină forță genetică, dacă vreți să credeți în teoria eredității, iar eu cred în ea. Am forță genetică (...)

Ei bine, știu despre Inteligența Artificială. Am și bun-simț când vine vorba de Inteligența Artificială. Roboții nu vor prelua controlul. Inteligența Artificială nu va prelua controlul asupra restului lumii. Toată povestea asta este o farsă”, a afirmat el.

În schimb, Elon Musk, care deține propria companie de Inteligență Artificială, numită xAI, a recunoscut că această tehnologie implică riscuri pentru viitorul omenirii.

Elon Musk: "Rata mortalității e 100%"

"Deci, o să murim cu toții în următorii 10 ani sau nu? (din cauza Inteligenţei Artificiale, n.r.) Asta este tema discuției de aici. Ei bine, urăsc să vă dezamăgesc, dar cu toții vom muri. Da, rata mortalității rămâne constantă la 100%.

Ei bine, dacă AI ar fi capabil să preia controlul asupra sistemelor militare și, să zicem, să urmărească știrile... Da, asta ar fi rău. Aceste sisteme sunt izolate. Toate aceste sisteme nu sunt conectate la internet. Asta spun ei. Dar ceva îmi spune că, din când în când, AI primește actualizări software.

Ei bine, în acest moment este destul de evident că Inteligența Artificială poate fi foarte periculoasă. Și recomand să citiți detaliile incidentului de la Hugging Face.

Un roi fanatic de agenți AI a atacat sistemele Hugging Face timp de o săptămână și a obținut acces de administrator pe serverele OpenAI. Așa că cine știe ce a făcut, de fapt. Este posibil să fi făcut și alte lucruri, dincolo de asta.

Elon Musk: Companiile AI să își testeze reciproc modelele

Iar cei de la OpenAI nu și-au dat seama de acest lucru timp de o săptămână. Anthropic a raportat, de asemenea, la rândul său, incidente de securitate. Așa că, practic, orice model AI suficient de inteligent pare că va încerca să scape de propriile constrângeri.

Eu cred că ar fi înțelept ca, cât mai curând posibil, dacă nu chiar imediat, principalii competitori din domeniul inteligenței artificiale să își testeze reciproc modelele. Astfel, sistemele de testare pentru securitate ale fiecărei companii ar testa modelele tuturor celorlalte companii. Așadar, în loc să îți verifici singur munca, ai avea competitori care îți verifică munca și trag un semnal de alarmă dacă observă probleme", a spus el.

Jensen Huang: În China, nu vorbesc despre sfârșitul lumii din cauza AI

"În China, nimeni nu vorbește despre sfârșitul lumii, despre catastrofe și tot felul de scenarii apocaliptice. Sunt mult mai pragmatici în această privință.

Ei văd AI ca pe o tehnologie care le va dezvolta economia și societatea. Și nu au aceste grupuri care spun, practic, că Inteligența Artificială va duce la sfârșitul civilizației (...)

Partea frustrantă este că, dacă ar fi adevărat, atunci ar trebui să vorbim despre asta și să facem ceva în această privință. Ar trebui să petrecem mai mult timp încercând să rezolvăm problema, în loc să-i îngrijorăm pe oamenii care oricum nu pot face nimic în această privință", a spus, la rândul său, directorul general al Nvidia, Jensen Huang.