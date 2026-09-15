„Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie

Val de furie în lumea sportului după ce Sydney Sweeney a apărut într-o reclamă goală, acoperită doar de mingi FOTO: Prifimedia Images

Actrița americană Sydney Sweeney se confruntă cu un val de critici din partea unor sportive olimpice și a altor atlete, care o acuză că denigrează și sexualizează sportul feminin prin apariția într-o reclamă controversată pentru o companie de pariuri pe predicții sportive, relatează The Guardian.

În reclama devenită virală pentru Novig, care a fost vizualizată de peste 22 de milioane de ori în primele două zile de la lansare, trupul gol al lui Sweeney este acoperit cu mingi de fotbal, baschet și alte echipamente sportive, în timp ce le spune utilizatorilor că pot paria pe „doar sport”. După ce rostește cuvântul „sport” de nouă ori, apare topless pe o masă de biliard și spune: „Pe asta nu o puteți tranzacționa, aici doar arăt bine”.

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Reclama a declanșat un val de proteste condus de sprintera britanică Amy Hunt, care a câștigat patru medalii de aur la Campionatele Europene luna trecută. După ce s-a clasat pe locul al patrulea în proba de 200 m la World Athletics Ultimate Championship, duminică seara, Hunt a spus: „Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport: 21,4. Mușchi. Muncă grea, sânge, transpirație, lacrimi. Aceasta este o seară frumoasă”.

Era o referire la timpul de 21,47 secunde cu care Melissa Jefferson-Wooden a câștigat proba, al patrulea cel mai rapid timp din istoria probei feminine de 200 m. Hunt a continuat, dezvăluind realitățile dureroase cu care se confruntă ea și alte vedete ale sportului.

„Când ești femeie în sport, nu este ceva frumos”, a spus ea. „Nu este plin de farmec. Nu este sexy tot timpul, cu siguranță.

Există și momente dificile. Chiar și când am venit la acest campionat, menstruația mi-a început ieri, așa că nu este tocmai ideal și niciodată nu este ceva pentru care încerci cu adevărat să te pregătești”.

Campioana olimpică britanică la ciclism Sophie Capewell a criticat, de asemenea, dur reclama. „Imaginați-vă o lume în care reprezentarea sexualizată nu este cea mai populară modalitate de a vedea femeile în sport”, a scris Capewell pe rețelele sociale.

Și în Australia a existat o furie generalizată, campioana olimpică la înot de patru ori Ariarne Titmus fiind una dintre cele mai vehemente voci. „Nu pot descrie cât de revoltată mă simt când văd asta”, a scris ea. „Nu este doar o palmă dată fiecărei femei care și-a dedicat viața perfecționării meseriei sale, ci și fiecărei femei care iubește sportul pentru ceea ce este el cu adevărat - muncă în echipă, prietenie, dedicare, excelență, unitate.

Cum putem trăi într-o lume în care monetizarea corpului unei femei și sexualizarea sportului feminin sunt încă o realitate?”.

Sute de sportive s-au inspirat din exemplul gimnastei americane Gracie Kramer, care a publicat imagini cu ea concurând, alături de mesajul „așa arată o femeie în sport”, într-o postare pe Instagram apreciată de peste un milion de ori.

Sweeney a părut să răspundă criticilor postând o serie de imagini cu sportive celebre care au pozat goale în reviste, inclusiv Serena Williams, fotbalista Megan Rapinoe și jucătoarea de baschet Sue Bird.

Consultantul în relații publice Mark Borkowski, care a lucrat cu persoane de la Mihail Gorbaciov la Diego Maradona, a declarat că reclama este „pornografie soft cinică”, iar controversa i-ar aduce beneficii lui Novig.

Borkowski a spus: „Sexul încă vinde. Iar indignarea, argumentul războiului cultural îți oferă un singur lucru: o acoperire enormă”.

El s-a întrebat, de asemenea, dacă Sweeney, care a jucat în mai multe seriale și filme de succes, printre care Euphoria, The White Lotus și The Housemaid, nu ar putea ajunge într-o zi să regrete decizia.

„Sweeney va câștiga foarte mulți bani într-o perioadă scurtă de timp”, a spus Borkowski. „Dar, de multe ori, contează modul în care brandul tău se menține de-a lungul anilor, nu în primul său moment de strălucire. Iar un astfel de tip de promovare se poate întoarce împotriva oamenilor și îi poate bântui”.

Reclama a fost apărată de Jacob Fortinsky, fondatorul și directorul executiv al Novig, companie lansată luna trecută. „Sydney este foarte bună la a captiva publicul și la a fi în centrul atenției”, a spus el. „Într-un anumit sens, ne obligă să devenim parte din discursul național”.

Fortinsky a respins, de asemenea, criticile referitoare la caracterul pentru adulți al conținutului, subliniind că Novig este disponibilă doar utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 21 de ani. El a adăugat că Sweeney contactase compania în legătură cu un parteneriat prin participație la companie și contribuise la formularea mesajului acesteia.

Nu este prima dată când o reclamă în care apare Sweeney stârnește controverse. Anul trecut, campania „Sydney Sweeney Has Great Jeans” a companiei American Eagle a folosit un joc de cuvinte între „jeans” (blugi) și „genes” (gene), făcând inclusiv referire la trăsăturile ereditare ale actriței cu ochi albaștri. Campania a declanșat un adevărat război cultural, unii afirmând că făcea trimitere la eugenie.

La câteva luni după izbucnirea controversei, Sweeney a spus că nu fusese conștientă de aceasta, întrucât filma Euphoria. „Oricine mă cunoaște știe că încerc mereu să aduc oamenii împreună”, a spus ea. „Sunt împotriva urii și a dezbinării”.