Trenurile din nordul și centrul Olandei au fost oprite marți dimineața. Este suspectat un sabotaj

<1 minut de citit Publicat la 12:21 15 Sep 2026 Modificat la 12:22 15 Sep 2026

Mii de călători din nordul și centrul Olandei au fost afectați / sursă foto: Getty Images

Serviciile feroviare din centrul și nordul Olandei au fost perturbate marți dimineață, în timpul orei de vârf, după ce mai multe obiecte au fost amplasate pe șine. Compania care administrează infrastructura feroviară susține că incidentul este suspectat a fi un sabotaj, potrivit Reuters.

Obiectele au provocat defecțiuni în mai multe zone ale rețelei și au afectat inclusiv mai multe treceri la nivel cu calea ferată.

Din acest motiv, mii de călători au fost afectați, mulți dintre ei rămânând blocați pe peroane.

Cele mai afectate orașe sunt Zwolle, Deventer și Amersfoort.

„În mai multe locații au fost găsite materiale amplasate în mod deliberat pe șine. Acestea provoacă defecțiuni ale circuitelor de cale. Pare să fie vorba despre un act de sabotaj”, a transmis ProRail într-un comunicat. Compania nu a oferit detalii despre tipul materialelor descoperite pe liniile feroviare.

Ulterior, echipele ProRail au intervenit pentru îndepărtarea obiectelor.

Operatorul nu a precizat deocamdată când ar urma să fie reluate serviciile feroviare în zonele afectate.

De altfel, perturbările au avut loc chiar în ziua în care guvernul olandez își prezintă bugetul anual în Parlament, un eveniment care atrage mii de oameni la Haga pentru a urmări familia regală în timp ce străbate orașul în trăsuri trase de cai.