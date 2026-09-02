Încă un incident ciudat pe căile ferate din Germania. Ușa unui tren care mergea cu 200 de km/h s-a deschis brusc

1 minut de citit Publicat la 13:28 02 Sep 2026 Modificat la 13:28 02 Sep 2026

În trenul ICE 528 se aflau 238 de pasageri / sursă foto: Getty Images

O ușă a unui tren de mare viteză ICE s-a deschis din motive încă necunoscute în mers, la o viteză de aproximativ 200 km/h, prin Bavaria. Mecanicul a oprit imediat trenul, însă autoritățile nu au știut inițial dacă vreun pasager a căzut din tren. Astfel, căutările au fost făcute cu ajutorul dronelor, câinilor de urmă, unui elicopter și camerelor cu termoviziune.

Incidentul a avut loc marți seara, în timpul călătoriei de la München la Dortmund. În trenul ICE 528 se aflau 238 de pasageri, potrivit publicației Welt.

În timpul călătoriei, ușa vagonului s-a deschis.

La scurt timp, trenul ICE s-a oprit la intrarea într-un tunel din apropierea orașului Karlstadt (districtul Main-Spessart). Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Pentru că exista posibilitatea ca o persoană să fi căzut din tren, echipe ale poliției federale și locale, pompierii și serviciile de salvare au verificat zona din apropierea tunelului Schönrain. Căutările au fost făcute cu ajutorul dronelor, câinilor de urmă, unui elicopter și camerelor cu termoviziune.

Nicio persoană nu a fost găsită în zonă la momentul respctiv, astfel că autoritățile au reluat căutările miercuri dimineața.

Polițiștii au verificat și dacă au dispărut bagaje

Ulterior, trenul a fost dus în gara din Lohr am Main pentru verificări.

Pasagerii au fost ulterior îndrumați și ajutați de echipele de intervenție.

Unii dintre pasagerii aflați în partea din spate a trenului au fost întrebați dacă au observat ceva neobișnuit în timpul călătoriei.

De asemenea, bagajele lor au fost ridicate pentru a se stabili dacă există obiecte care ar fi putut cădea din tren.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului.