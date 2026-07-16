Imagini virale. Un conductor a oprit de urgență trenul și a fugit să cumpere hârtie igienică. A ajuns "angajatul lunii" în Germania

Imagini virale. Un conductor a oprit de urgență trenul și a fugit să cumpere hârtie igienică.FOTO Captura foto Instagram

Un tren de lungă distanță din Germania a oprit neprogramat într-o gară, în weekend, după ce la bord s-a terminat hârtia igienică. Șeful de tren a coborât și a mers de urgență la un supermarket pentru a cumpăra câteva suluri. Întâmplarea a devenit rapid virală pe internet.

Trenul, care se deplasa de pe insula Sylt din Marea Nordului către Berlin, a oprit în Hamburg, unde șeful de tren s-a dus la un supermarket din apropiere pentru a cumpăra trei pachete de hârtie igienică, înainte ca garnitura să-și continue călătoria, a confirmat miercuri pentru DPA operatorul național feroviar Deutsche Bahn, scrie Agerpres, care citează DPA.

Sesiunea neașteptată de cumpărături a fost filmată și postată pe Instagram cu textul 'Angajatul lunii'.

Imaginile, în care șeful de tren poate fi văzut alergând înapoi pe scări spre peron cu proviziile în mână au fost vizionate de peste 700.000 de ori.



Deutsche Bahn a declarat că lipsa hârtiei igienice la bordul trenului a fost rezultatul unui deficit de personal de ultim moment, din cauza căruia proviziile de la bord nu au fost verificate înainte de plecare.



O purtătoare de cuvânt a declarat că operatorul intenționează să efectueze în viitor verificări inopinate mai frecvente, pentru evitarea unor întreruperi similare.