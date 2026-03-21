O sticlă care conținea o scrisoare a fost găsită de un câine pe o plajă din Scoția: Bărbat: „A supraviețuit două ierni pe mare”

O sticlă care conținea o scrisoare, aruncată în apă de pe o barcă din Canada, a fost descoperită de un câine pe o plajă din nord-estul Scoției, după ce a traversat Oceanul Atlantic, scrie BBC.

Un fotograf profesionist din Johnshaven se plimba pe plajă cu unul dintre câinii săi. Bărbatul în vârstă de 60 de ani susține că patrupedul său descoperise sticla misterioasă.

„În timp ce mergeam, Maggie, câinele meu, mirosea o sticlă care tocmai era adusă de valuri la mal. Era o sticlă de sticlă foarte închisă la culoare, cu un capac și ceva înăuntru”, a declarat el pentru sursa citată.

„Mai găsisem înainte un mesaj într-o sticlă, dar era doar din Dundee, așa că nu mă așteptam la mare lucru. Era o pungă cu fermoar înăuntru și o scrisoare în franceză. Am pus-o în rucsac și am tradus-o când am ajuns acasă.”

El a mai adăugat că a fost „uimit” de călătoria sticlei de aproximativ 4.300 km.

Ulterior, acesta a mai mărturisit că sticla fusese aruncată în mare de pe un feribot care circula între Prince Edward Island și Iles-de-la-Madeleine în august 2024.

„Deci mica sticlă de sticlă a supraviețuit două ierni pe mare, călătorind de pe coasta de est a Canadei, peste Atlanticul de Nord, deasupra Scoției și apoi în jos, în Marea Nordului, pentru a fi găsită de noi la St Cyrus. Expeditorul cerea să fie anunțat dacă este găsită”, a spus el.

Bărbatul spune că soția sa l-a găsit pe Facebook pe destinatar și i-a lăsat un mesaj, însă nu a primit răspuns.

„Am găsit femeia pe Facebook, soția mea i-a trimis un mesaj, dar nu am primit niciun răspuns.

A fost un lucru atât de ciudat de găsit, nu este doar gunoiul nostru cel care ajunge la mal. Este uimitor că nu s-a spart. Nu cred că și-a imaginat că va ajunge în Scoția după ce a traversat Atlanticul”, a mai adăugat bărbatul.