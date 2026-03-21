Adrian Negrescu avertizează: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litrul. Mi-e teamă că nici UE nu are bani să rezolve problema

Guvernele pe plan global se tem că războiul din Orientul Mijlociu va duce la majorarea preţurilor combustibililor. Foto: Getty Images

Prețul carburanților ar putea crește semnificativ în perioada următoare, ajungând chiar la 12-13 lei pe litru, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și al problemelor din sectorul energetic. Economistul Adrian Negrescu a explicat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că scumpirile sunt deja vizibile și ar putea continua.

Potrivit acestuia, atâta timp cât prețul petrolului trece de 110 dolari pe baril, prețurile carburanților nu vor coborî sub 10 lei pe litru. Mai mult, dacă petrolul ajunge la 120 de dolari pe baril, prețurile ar putea urca la 12 sau chiar 13 lei, în special pentru motorină.

„Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm (n.red spre 12 lei/L de carburant), pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz, iar ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă până la urmă primele de risc pe care petroliștii pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict.

Altfel spus, atâta timp cât petrolul trece de 110 dolari pe baril, să nu ne așteptăm ca prețul carburanților să scadă sub 10 lei pe litru. Dimpotrivă, s-ar putea să crească la 120 de dolari pe baril. Deja vorbim de ce spuneați dumneavoastră, un preț de 12, chiar 13 lei pentru sortimentele premium de motorină, în primul rând. Și știți de ce?

Pentru că, din păcate, importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, iar OMV Petrom, rafinăria OMV Petrom, funcționează la o limită redusă”, a explicat Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: „Mi-e teamă că nici UE nu are banii ăștia pentru a rezolva acest conflict”

Întrebat cât de repede ar trebui să ia Guvernul o decizie ca să nu se treacă de prețul de 12 lei/L, economistul a răspuns că:

„Eu cred că chiar și cu această decizie, prețurile vor continua să crească pentru că legătura este mult mai directă în momentul de față, având în vedere problemele de rafinare din România cu prețurile internaționale.

Altfel spus, nu văd în ce măsură această decizie de a stopa exporturile să zicem că, de fapt, asta cred că se va dori, o stare de urgență prin care România să stopeze exporturile de carburanți.

Nu cred că va rezolva problema, iar de reducerea accizei cred ca nu se poate pune problema, în condițiile în care noi nu avem bani pentru a face acest lucru, iar din această perspectivă cred că singura măsură este cea pe care am văzut-o deja pusă în practică, acei 85 de bani compensare pentru transportatori și pentru sectorul agricol.

În rest, poate doar de la Uniunea Europeană să primim o linie de finanțare pentru a asigura genul ăla de compensare pe care am văzut-o în iunie 2022, pe vremea domnului Iohannis, acel 50 de bani pe litru, dar mi-e teamă că nici Europa nu are banii ăștia pentru a rezolva acest conflict care tinde pe zi ce trece să se accentueze, iar prețurile la petrol și în special la gaze, din păcate, riscă să ne ducă spre o recesiune puternică”, a încheiat economistul Adrian Negrescu.

În acest context, șoferii din România au început să se revolte din cauza scumpirii carburanţilor. În Bihor, de exemplu, în Marghita, oamenii au alimentat cu benzină şi motorină în valoare de 2 lei, au mers în coloană pe străzi şi au claxonat minute în şir, vineri seară. Unii au fluierat şi au strigat "10 lei motorina...".

Sâmbătă dimineaţă, una dintre cele mai importante companii din România vindea, în Bucureşti, un litru de motorină standard cu 9,88 lei pe litru, iar un litru de benzină standard a ajuns la 9,17 lei.