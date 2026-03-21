Şoferii din Bihor au protestat faţă de scumpirile de la pompă. Au alimentat de 2 lei, au mers în coloană şi au claxonat minute în şir

Şoferii din România au început să se revolte din cauza scumpirii carburanţilor. În Bihor, de exemplu, în Marghita, oamenii au alimentat cu benzină şi motorină în valoare de 2 lei, au mers în coloană pe străzi şi au claxonat minute în şir, vineri seară. Unii au fluierat şi au strigat "10 lei motorina...". Sâmbătă dimineaţă, una dintre cele mai importante companii din România vindea, în Bucureşti, un litru de motorină standard cu 9,88 lei pe litru, iar un litru de benzină standard a ajuns la 9,17 lei.

După ce s-au organizat în mediul online, şoferii bihoreni din Marghita s-au adunat în fața Primăriei și au pornit într-un marș auto prin oraș, într-o coloană formată din zeci de maşini. În cadrul protestului, conducătorii auto s-au oprit la mai multe benzinării, unde au alimentat, simbolic, de 2 lei.

Şoferii au susţinut că, prin gestul lor, au vrut să atragă atenţia autorităţilor că preţurile de la pompă au devenit greu de gestionat.

Cât costă benzina şi motorina sâmbătă, 21 martie

Carburanţii s-au scumpit din nou în ţara noastră, cu până la 15 bani pe litru. Sâmbătă dimineaţă, una dintre cele mai importante companii din România vindea, în Bucureşti, un litru de motorină standard cu 9,88 lei pe litru, adică o scumpire de 15 bani faţă de ziua precedentă.

Un litru de benzină standard a ajuns la 9,17 lei, adică înregistrează o scumpire de 10 bani faţă de preţul de vineri, potrivit Peco Online. Motorina premium a sărit de pragul de 10 lei pe litru, în unele staţii se vinde chiar şi cu 10,29 lei pe litru.

Între timp, premierul Ilie Bolojan respinge plafonarea preţurilor.

"O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului.

Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri.

Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra", a declarat Bolojan.