Cât costă benzina şi motorina sâmbătă, 21 martie, după ce carburanţii s-au scumpit din nou. Bolojan respinge plafonarea preţurilor

Carburanţii s-au scumpit din nou în ţara noastră, cu până la 15 bani pe litru. Sâmbătă dimineaţă, una dintre cele mai importante companii din România vindea, în Bucureşti, un litru de motorină standard cu 9,88 lei pe litru, adică o scumpire de 15 bani faţă de ziua precedentă. Un litru de benzină standard a ajuns la 9,17 lei, adică înregistrează o scumpire de 10 bani faţă de preţul de vineri, potrivit Peco Online. Motorina premium a sărit de pragul de 10 lei pe litru, în unele staţii se vinde chiar şi cu 10,29 lei pe litru.

Din cauza războiului din Iran, izbucnit în urmă cu aproape trei săptămâni, preţurile la carburanţi au crescut în majoritatea statelor. Scumpirile se produc de la o zi la alta, însă, deocamdată, premierul Ilie Bolojan refuză să ia în calcul plafonarea preţurilor la pompă.

Bolojan a anunţat, vineri, că a avut discuţii cu miniştrii Finanţelor şi Energiei, cu ANAF, cu ANPC şi Consiliul Concurenței despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul României a precizat că se caută "soluții de temperare a scumpirii carburanților", dar a avertizat şi că "o încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie".

"O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului.

Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri.

Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra", a declarat Bolojan.

Scenariul negru al Arabiei Saudite

Arabia Saudită estimează o posibilă explozie a prețului petrolului până la 180 de dolari pe baril dacă șocul energetic continuă după luna aprilie. Un astfel de nivel ar putea declanșa o recesiune sau ar putea schimba comportamentul consumatorilor, ceea ce va reduce drastic cererea.

Scenariul de bază, potrivit mai multor oficiali din cel mai mare producător din Golf, e că prețurile ar putea depăși 180 de dolari pe baril dacă perturbările continuă până la sfârșitul lunii aprilie. Deși o astfel de creștere ar părea benefică pentru un regat încă dependent de veniturile din petrol, situația este privită cu îngrijorare.

Atacurile au împins cotațiile Brent până la 119 dolari pe baril, înainte ca acestea să scadă ușor joi. Maximul istoric al contractului, atins în iulie 2008, este de 146,08 dolari. „Un preț de 200 de dolari pe baril nu este exclus în 2026”, au avertizat analiștii companiei de consultanță energetică Wood Mackenzie.