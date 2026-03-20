Ilie Bolojan respinge plafonarea preţurilor carburanţilor: "Refuz să vând soluţii populiste"

Bolojan a discutat cu miniştrii Finanţelor şi Energiei despre scumpirile de la pompă. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că a avut discuţii cu miniştrii Finanţelor şi Energiei, cu ANAF, cu ANPC şi Consiliul Concurenței despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul României a precizat că se caută "soluții de temperare a scumpirii carburanților", dar a avertizat şi că "o încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie".

"Am discutat astăzi cu domnii miniștri Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANPC, despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România.

Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni.

La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții. Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate", a transmis Ilie Bolojan.

Avertismentul lui Bolojan

"O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului.

Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri.

Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra".

Cât costau benzina şi motorina, vineri dimineaţă

S-au înregistrat noi scumpiri la pompă şi vineri, iar şoferii care şi-au alimentat în această dimineaţă maşinile au plătit cu 15 bani pe litru şi chiar 20 de bani mai mult, în comparaţie cu joi.

Litrul de benzină standard a trecut de pragul de 9 lei şi, în timp ce motorina premium a ajuns să coste câteva zile peste 10 lei, cea standard se apropie şi ea de acest prag. În acest context, Guvernul se pregătește să adopte măsuri pentru a limita creșterile. Însă, pe de altă parte, Executivul a majorat suma compensată din acciză pentru transportatori, începând cu luna aprilie. Pentru consumatorii casnici, măsurile sunt încă în discuție.