"Evitați zborurile cu avionul, reduceți viteza, munciți de acasă". Lista de criză a IEA pentru țări și cetățeni, cât continuă războiul

2 minute de citit Publicat la 09:31 20 Mar 2026 Modificat la 09:31 20 Mar 2026

Agenția Internațională pentru Energie recomandă renunțarea la călătoriile cu avionul cât timp continuă războiul în Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Agenția Internațională pentru Energie (IEA), care a anunțat săptămâna trecută eliberarea unei cantități record de petrol din stocurile strategice, a comunicat vineri o listă de măsuri de criză pentru autorități și cetățeni, în condițiile în care nu se întrevede un sfârșit apropiat al războiului din Orientul Mijlociu, scrie Agerpres, care citează AFP.

Lista include 10 recomandări, care ar putea atenua șocurile penuriei de țiței, după blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, drept represalii la loviturile efectuate de SUA și Israel în republica islamică.

"Autoritățile, întreprinderile și gospodăriile pot juca un rol în reducerea cererii de hidrocarburi și, astfel, pot atenua impactul economic asupra consumatorilor", estimează organizația responsabilă de securitatea aprovizionării cu energie.

Prima recomandare făcută de IEA, menită să diminueze consumul de combustibil, este munca de acasă, implementată deja de mai multe state din Asia, puternic afectate de întreruperea fluxurilor de hidrocarburi.

O alta vizează coborârea limitelor superioare de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 kilometri pe oră și utilizarea crescută a transportului public.

Viața cu petrol puțin, în viziunea IEA: transport în comun, ridesharing cu mașina personală, fără gaz în bucătărie

Potrivit organizației, alternarea mijloacelor de trafic în orașele mari ar trebui să contribuie la reducerea congestiei și, prin urmare, a crizei de combustibil.

IEA mai recomandă utilizarea în comun a autoturismelor personale, evitarea utilizării GPL-ului pentru transport și renunțarea la călătoriile cu avionul dacă sunt disponibile alte mijloace de transport.

"În special reducerea călătoriilor de afaceri poate scădea rapid presiunea asupra piețelor de combustibil pentru aviație", estimează IEA.

Organizația spune că oamenii ar trebui să opteze pentru electricitate în detrimentul gazului atunci când își prepară hrana, atunci când este posibil.

Aceste măsuri "s-au dovedit eficiente în diverse contexte", susține directorul IEA, Fatih Birol, care avertizează că "în absența unei rezolvări rapide a conflictului, impactul asupra piețelor energetice și a economiilor devine din ce în ce mai sever".

IEA a decis cea mai mare eliberare din stocurile de țiței din toată istoria sa

La mijlocul lunii martie, IEA a decis să elibereze aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele sale pentru a atenua creșterea prețurilor declanșată de războiul din Orientul Mijlociu.

Aceasta este a șasea eliberare de petrol din rezervele strategice și, totodată, cea mai mare operațiune de acest tip realizată vreodată în istoria instituției.

IEA a comunicat joi seara că țările membre au început să elibereze petrol pe piață din rezervele strategice, așa cum s-au angajat să facă.

Cu sediul la Paris, Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state.

Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de hidrocarburi din stocurile de rezervă.