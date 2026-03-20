Săptămâna de 4 zile, benzină pe cartelă, scări în loc de lift și munca de acasă. Criza petrolului obligă statele să ia măsuri extreme

Publicat la 07:00 20 Mar 2026

Războiul din Orientul Mijlociu obligă statele dependente de petrolul țărilor din Golf să treacă la raționalizarea carburanților și la alte măsuri de criză.

Țările dependente de petrolul din Orientul Mijlociu iau măsuri de criză, în urma războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului.

O zi liberă în plus pe săptămână sună aproape întotdeauna bine pentru angajați.

Însă guvernul din Sri Lanka a decretat, pe termen nedeterminat, miercurea nelucrătoare pentru angajații de la stat nu din grijă sau empatie pentru funcționari, ci sub presiunea penuriei de țiței și a cotațiilor în creștere, scrie presa internațională.

Țara insulară din Oceanul Indian se confruntă cu o criză de carburanți, după ce traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz a fost blocat de republica islamică, drept represalii.

O mare parte din producția din Orientul Mijlociu era exportată, în vremuri de pace, către țări din Asia, inclusiv Sri Lanka.

Și alte state din regiune au început să acționeze sub constrângerile lipsei de combustibil necesar pentru viața de zi cu zi.

Măsurile diferă local, însă numitorul lor comun este limitarea efectelor crizei.

Săptămâna lucrătoare de 4 zile în Sri Lanka și Filipine

"Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, în timp ce sperăm că lucrurile vor evolua în bine", a declarat președintele din Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake.

Decizia de a declara miercurea liberă pentru funcționari a fost luată luni.

Măsura se aplică angajaților din toate instituțiile gestionate de stat, inclusiv celor din școli și universități. Fac excepție lucrătorii din serviciile esențiale.

Guvernul le-a recomandat oamenilor să lucreze de acasă atunci când este posibil și a îndemnat companiile private să adopte, la rândul lor, miercurea ca zi liberă.

Și în Filipine, oficialii guvernamentali au instituit săptămâna de lucru de patru zile pentru a reduce consumul de combustibil. Ideea este de a diminua consumul de energie al statului cu o cincime.

Angajaților li s-a cerut să oprească calculatoarele în timpul pauzei de prânz.

În Vietnam, guvernul a îndemnat populația să lucreze de acasă.

Haine cu mâneci scurte pentru funcționari în Thailanda

În Thailanda au fost introduse reguli care permit funcționarilor publici să lucreze de acasă.

Celor care vin, totuși, la birou li s-a spus să folosească scările în locul lifturilor.

În capitala Bangkok, aflată sub avertizare de caniculă, temperaturile ating în aceste zile 33 de grade Celsius, dar sunt resimțite ca la 40 de grade.

Autoritățile din zona metropolitană Bangkok au amenajat aproximativ 300 de centre de răcire cu aer condiționat pentru a ajuta locuitorii și turiștii să facă față căldurii extreme. Au fost înființate și peste 2.800 de puncte de alimentare cu apă în mod gratuit.

Pe fondul scăderii rezervelor de energie, guvernul vrea, totuși, ca angajații să folosească mai puțin aerul condiționat. Astfel, lucrătorilor li s-a indicat să renunțe la costum în favoarea cămășilor cu mânecă scurtă.

O altă recomandare a fost ca aerul condiționat din birouri să nu fie setat sub 26 de grade Celsius.

"Este o altă modalitate de a ajuta națiunea", a declarat ministrul Culturii, Sabida Thaiseth.

India dă prioritate la gazul pentru gătit

India, țară cu aproape 1,5 miliarde de locuitori, se vede nevoită să dea prioritate nevoilor gospodăriilor în ceea ce privește gazul petrolier lichefiat (GPL), utilizat pe scară largă atât pentru gătit, cât și pentru alimentarea automobilelor.

În cadrul unui program federal menit să mențină costurile scăzute pentru gospodăriile mai sărace, guvernul a comunicat că a absorbit mai mult de jumătate din creșterea prețurilor determinată de perturbările pieței globale.

Chiar și așa, lipsurile încep să fie vizibile în restaurantele și hotelurile din țara care este al doilea cel mai mare importator de GPL din lume.

Bucătăriile din industria ospitalității și-au redus programele, unele s-au închis temporar iar preparatele care necesită procesare termică îndelungată au fost scoase din meniu.

Țările din Asia își raționalizează combustibilul

Pe lângă măsurile vizând comportamentul populației în timp de criză, guvernele asiatice au trecut la raționalizarea carburanților.

Sri Lanka a dat startul duminică, obligând șoferii să se înregistreze pentru "permisul național de combustibil" și limitând achizițiile de benzină și motorină la 15 litri pe săptămână de persoană.

Guvernul din Vietnam a cerut rafinăriilor și distribuitorilor să mențină stocuri ridicate, în timp ce Thailanda își gestionează atent rezerva de petrol - estimată la aproximativ două luni - și caută surse interne alternative de energie.

Ambele țări, la fel ca India, folosesc mecanisme pentru a proteja populația de creșterile prețurilor.

Coreea de Sud intenționează să elibereze 22,46 milioane de barili din rezervele sale, în cadrul hotărârii anunțate săptămâna trecută de Agenția Internațională a Energiei, care vizează o cantitate de 400 de milioane de barili la nivelul statelor membre.

Și Japonia a început să elibereze în această săptămână rezerve de petrol echivalente cu consumul pentru 45 de zile, pentru a preveni creșterea prețurilor, pe fondul încetinirii importurilor de țiței.

Ultima dată, guvernul de la Tokio a făcut acest lucru după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.