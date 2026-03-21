A murit Robert Mueller, procurorul care l-a anchetat pe Trump în primul mandat pentru coluziune cu Rusia în alegeri

Mueller a murit la vârsta de 81 de ani. Foto: Getty Images

Robert Mueller, fost director al FBI care a condus ancheta istorică privind presupusa colaborare între campania lui Donald Trump din 2016 și regimul Putin, a murit, relatază CNN. El avea 81 de ani.

„Cu profundă tristețe anunțăm că Bob a încetat din viață aseară”, a transmis familia sa într-un comunicat sâmbătă. „Familia sa solicită respectarea vieții private.”

Familia anunțase în august anul trecut că fusese diagnosticat cu boala Parkinson în 2021.

Mueller, cunoscut pentru ancheta din primul mandat al lui Trump

Ani de zile, Mueller s-a bucurat de un nivel ridicat de încredere din partea ambelor tabere politice: când a fost numit director al FBI de către președintele George W. Bush, cu doar câteva zile înainte de 11 septembrie 2001, a fost aprobat în unanimitate, iar ulterior a primit din nou sprijin deplin atunci când președintele Barack Obama i-a cerut să rămână în funcție peste mandatul de 10 ani. A ocupat această poziție timp de 12 ani, devenind cel mai longeviv director FBI de la J. Edgar Hoover încoace.

Reputația sa de integritate a fost un factor esențial în alegerea sa pentru a conduce investigația delicată politic în cazul coliuziunii lui Trump cu rușii pentru a câștiga alegerile din 2016.. Însă, până la finalizarea anchetei, în timpul primului mandat al lui Trump, percepția despre Mueller — la fel ca multe alte aspecte din peisajul politic american — s-a mulat în mare măsură pe linia partizană clasică - republican vs. democrat.

În cele din urmă, ancheta a produs rezultate mixte. Ancheta a scos la iveală zeci de contacte secrete, adesea la nivel înalt, între campania lui Trump și regimul rus, în ciuda faptului că ambele părți negaseră existența acestora. De asemenea, investigația a evidențiat faptul că Trump a profitat de interferența Kremlinului în alegeri și că echipa sa de campanie „se aștepta să beneficieze electoral de informațiile furate și publicate prin eforturile Rusiei”.

Cu toate acestea, Mueller nu a stabilit că a existat un complot între campania lui Trump și Rusia. De asemenea, a luat decizia controversată de a nu-l inculpa pe Trump pentru obstrucționarea justiției, deși dispunea de dovezile necesare, explicând că nu putea nici măcar să analizeze această posibilitate, deoarece Trump era președinte în funcție la acel moment.

Mueller a fost ținta unor acuzații neîncetate — și nefondate — că ar fi condus o anchetă părtinitoare politic, catalogată drept o „vânătoare de vrăjitoare” de către Trump, ceea ce i-a afectat reputația impecabilă de persoană respectată de ambele partide.

Decizia extrem de importantă a lui Mueller de a lăsa, în mare parte, raportul de 448 de pagini să vorbească de la sine, în loc să își explice pe larg concluziile în fața publicului american, a făcut ca rezultatele sale să fie bruiate de fluxul aproape constant de minciuni și teorii ale conspirației provenite de la Trump și aliații săi.

Efectele anchetei sale persistă și astăzi. Sub Trump, a fost numit un procuror special pentru a căuta eventuale nereguli în cadrul anchetei privind Rusia, iar această investigație s-a desfășurat între 2019 și 2023. Subiectul a rămas unul important și în campania electorală din 2024, unde Trump a atacat frecvent ceea ce a numit „the Russia-Russia-Russia hoax”.