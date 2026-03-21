Radu Burnete: „Ăsta e un scenariu extrem, că nu ne vom mai permite să alimentăm la pompă. Nu cred că vom ajunge acolo”

Radu Burnete a mai explicat că riscul unei penurii există doar în cazul unor măsuri „iresponsabile"

Consilierul prezidențial Radu Burnete a comentat, sâmbătă seara, declarația șefului OMV, afirmația șefului OMV, potrivit căreia cei care nu sunt dispuși să plătească prețuri mai mari la combustibil „vor merge pe jos”. El susține că acesta este un scenariu extrem și nu crede că vom ajunge în situația în care nu ne vom mai permite să alimentăm.

Radu Burnete a mai explicat că și în cazul în care vom fi în acest scenariu, companiile petroliere și marile state vor găsi căi de a aduce alte rezerve sau alte resurse de hidrocarburi și de combustibil în piață.

„Ăsta un scenariu extrem, că nu ne vom mai permite să alimentăm la pompă. Nu cred că vom ajunge acolo. Repet, lumea se adaptează foarte, foarte repede și pe măsură ce acest război va continua și eu sper să nu continue și să să se încheie cât mai repede, dar dacă suntem în acest scenariu pe care nu și-l dorește nimeni ca el să continue, o să vedeți, companiile mari petroliere, marile state vor găsi căi de a aduce alte rezerve sau alte resurse de hidrocarburi și de combustibil în piață.

Doar că asta nu se poate face în 2-3 săptămâni. E posibil ca pe o perioadă foarte scurtă să vedem această tensiune foarte mare în piață. Și vă mai dau un exemplu, care poate nu-i dintr-o zonă foarte diferită. Aduceți-vă aminte cât costa masca de protecție la începutul pandemiei. Ajunseserăm să ni le agățăm în cui, costau 4- 5 lei și aproape nu găseai. Semnalul ăsta ce a făcut? Ca foarte multă lume de pe planeta asta să înceapă să producă măști, să avem mai mult.

Cât timp a durat? Câteva luni de zile până prețul acestor măști a început să scadă. Fenomenul ăsta se întâmplă cu orice produs, orice bun economic care e afectat de un astfel de de șoc. Deci, ne vom adapta. Eu, din punctul meu de vedere, avem acum un hop pe termen scurt care trebuie gestionat.

Pe termen mediu și lung, această criză se va disipa, cum s-a disipat și cea din 2022. Chiar dacă în Europa și asta e o altă discuție, prețurile la energie au rămas mai mari decât în alte părți ale lumii”, a explicat Radu Burnete.

El a mai explicat că riscul unei penurii există doar în cazul unor măsuri „iresponsabile”, precum plafonarea prețurilor. În opinia sa, sprijinul ar trebui direcționat către consumatorii vulnerabili.

Reacția consilierului prezidențial vine după ce, în urmă cu câteva zile, Alfred Stern, CEO OMV, a spus că: „Oricine de pe lumea asta, care nu este pregătit să plătească preţurile mari pe care le avem noi în Europa, în Austria le plătim, atunci să meargă pe jos”.