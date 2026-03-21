UE le cere statelor membre să-și facă stocuri mai mici de gaze pentru iarna viitoare, pentru a reduce presiunea pe piața energiei

Comisia Europeană a lansat un apel către statele membre ale UE să-şi reducă obiectivele de completare a rezervelor de gaze pentru iarna viitoare cu scopul de a atenua presiunea asupra preţurilor, care au explodat odată cu războiul în Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres.

Într-o scrisoare adresată statelor membre şi consultată de AFP, sâmbătă, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, vorbește de „impactul considerabil” al războiului asupra pieţelor mondiale de petrol şi gaze.

În aceste circumstanţe, comisarul european sugerează statelor membre să utilizeze „flexibilităţile” autorizate de legislaţia europeană.

În loc de a-şi completa stocurile de gaze la 90% pentru iarna viitoare, nivelul cerut de obicei, UE invită cele 28 de ţări membre să urmărească un obiectiv de completare de doar 80%, cu scopul de a „linişti actorii de pe piaţă”.

„Recentele evoluţii ne arată faptul că ar trebui mai mult timp ca producţia qatareză de gaz natural lichefiat (GNL) să revină la nivelurile cunoscute înainte de criză”, scrie Dan Jorgensen.

„Securitatea aprovizionării Uniunii Europene rămâne relativ protejată în acest stadiu datorită dependenţei sale limitate de importurile provenind din această regiune şi a cantităţilor de GNL care traversau Strâmtoarea Ormuz înaintea conflictului”, spune el.

„Dar în calitate de importator net de energie pe pieţele mondiale, preţurile globale ridicate şi volatile care rezultă din aceasta ar putea de asemenea să afecteze injecţiile de gaze în stocurile UE”, a mai spus oficialul citat.

Atacurile asupra principalului sit de producţie de GNL din lume, la Ras Laffan, în Qatar, au readus în prim-plan spectrul unei crize a gazelor, la fel ca la începutul războiului în Ucraina în 2022.