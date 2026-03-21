Mizele războiului din Iran și ce ar trebui să facă România: „China e asigurată pentru trei luni”/„Trebuie să fim atenți la Neptun Deep”

2 minute de citit Publicat la 21:43 21 Mar 2026 Modificat la 21:44 21 Mar 2026

Lansator de rachete iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

România trebuie să își respecte angajamentele din parteneriatul strategic cu Statele Unite și să mențină o poziție fermă, dar defensivă, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, afirmă fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu și diplomatul Doru Costea, într-un interviu acordat jurnalistului Radu Tudor. Aceștia explică ce riscuri implică războiul și cine are de câștigat.

Cristian Diaconescu a subliniat că sprijinul oferit de România face parte din angajamentele asumate în relația cu Statele Unite și în cadrul NATO.

„Din punctul de vedere al României, trebuie spus de la bun început, acest sprijin defensiv intră în pachetul de înțelegeri extrem de importante pentru România în relația cu Statele Unite.

Deci, înseamnă să dai conținut parteneriatului strategic. Din această perspectivă, după părerea mea, răspunsul Bucureștiului față de aceste amenințări, chiar dacă unii găsesc elemente de nuanță în ceea ce a transmis Ministerul de Externe de la Teheran, nu poate primi decât un singur răspuns.

În condițiile în care există un anume tip de amenințare, răspunsul unui stat puternic este unul proporțional.

România nu are a da explicații în ceea ce privește componentele de descurajare și apărare pe care noi le-am convenit în Alianța Nord-Atlantică.

Și poziționarea strategică a României, în mod evident, presupune sprijinul partenerilor noștri, care, la rândul lor, primesc suportul României.

Din această perspectivă, nimic din dezvoltările militare nu presupun în acest moment o dimensiune agresivă la adresa Iranului”, a explicat Cristian Diaconescu.

El a mai adăugat că „am reacționat în timp real la această solicitare din partea SUA”.

„Ar urma, în înțelegere, aceleași logici strategice, după părerea mea, ca acest suport să depășească cele 90 de zile și să rămână permanent în România.

Din punctul de vedere al Orientului Mijlociu, în sens larg, ar trebui, evident, să punem la dispoziție toată capacitatea de răspuns politic, o diplomatic recunoscută față de România”, a mai adăugat acesta.

La rândul său, diplomatul Doru Costea a explicat că marile puteri sunt afectate diferit de conflict.

China, spune el, și-a asigurat rezerve de petrol pentru aproximativ trei luni, după ce a profitat de prețurile mai scăzute din trecut. În schimb, Rusia ar putea avea de câștigat.

„China nu are o problemă, e asigurată pentru trei luni, și-a asigurat consumul pe trei luni, pentru că în perioada în care petrolul era jos, au fost destul de înțelepți încât să cumpere și și-au asigurat în felul ăsta rezerva necesară.

Trei luni nu înseamnă mult pentru un gigant cum este China, dar este o perioadă decentă, să zicem așa. Rusia, în schimb, n-are decât de

câștigat. Și se vede deja. Adică în momentul în care a primit, dacă nu mă înșel, deja două scutiri succesive de sancțiuni.

Spuneam de profitul Rusiei de pe urma acestui război. Avem și aici un win-win pentru Rusia.

Pe de altă parte, ridicarea problemei, problema aprovizionării cu energie încă mai sus pe lista presiunilor asupra statelor europene.

Dar și relațiile transatlantice, care deja au fost supuse unei presiuni nemaivăzute din cauza Rusiei și a agresiunii ei.

Acuma mai primesc un imbold, dacă mai crește cu câteva grade presiunea în urma situației din Golf”, a explicat Doru Costea.