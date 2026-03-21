Antena 3 CNN Externe Donald Trump amenință că trimite poliția de imigrare în aeroporturi, din cauza haosului provocat de lipsa personalului

Donald Trump amenință că trimite poliția de imigrare în aeroporturi, din cauza haosului provocat de lipsa personalului

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 20:23 21 Mar 2026 Modificat la 20:23 21 Mar 2026
GettyImages-2266021699
Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va trimite poliţia de imigrare (ICE) în aeroporturi. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va trimite poliţia de imigrare (ICE) să efectueze controalele de securitate în aeroporturile din SUA, unde timpul de aşteptare poate dura ore întregi din cauza lipsei agenţilor specializaţi. Aceştia nu au mai fost plătiţi din februarie din cauza unei paralizii bugetare parţiale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă democraţii de extremă stânga nu semnează imediat un acord pentru ca ţara noastră, în special aeroporturile noastre, să fie din nou libere şi sigure, voi trimite agenţii noştri ICE, străluciţi şi patrioţi, pe aeroporturi, unde se vor ocupa de securitate”, a postat preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Din 14 februarie, finanţarea DHS - ministerul responsabil în special de controalele de securitate din aeroporturi - este îngheţată din cauza dezacordului profund între democraţi şi republicani în Congres faţă de practicile poliţiei de imigrare, extrem de contestate de stânga. 

