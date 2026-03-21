Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților de control din aeroporturi. Un nou shutdown parțial a paralizat transporturile SUA

Americanii stau la cozi interminabile pentru a călători cu avionul din cauza shutdown-ului parțial care paralizează transporturile aeriene în SUA. Foto: Profimedia Images

Elon Musk s-a oferit, sâmbătă, să plătească salariile agenţilor responsabili de controalele de securitate din aeroporturile americane, care - deşi consideraţi personal esenţial - lucrează fără să fie remuneraţi din cauza unei paralizii bugetare parţiale de la jumătatea lunii februarie, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Aş dori să mă ofer să plătesc salariile angajaţilor TSA (Agenția de Securitate în Transporturi - n. red.) pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viaţa atâtor americani în aeroporturile din ţară”, a scris Elon Musk pe Twitter, platformă socială care îi aparţine.

Din 14 februarie, finanţarea Homeland Security - ministerul responsabil de controalele de securitate din aeroporturi - este îngheţată din cauza conflictului profund dintre democraţi şi republicani în Congres cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE).

Din cauza acestui „shutdown” parţial, mii de funcţionari federali din cadrul DHS au fost trimişi în şomaj tehnic, în timp ce alte mii, ale căror funcţii sunt considerate esenţiale, continuă să lucreze.

În ambele cazuri, salariile nu vor fi plătite până când congresmenii nu vor conveni asupra unui buget pentru DHS, de care depinde ICE. Funcţionarii TSA afectaţi - aproximativ 50.000 de persoane - nu mai sunt plătiţi integral din 13 martie.

Potrivit diverselor estimări, salariul anual mediu al acestor agenţi este de 50.000 până la 60.000 de dolari, adică între 2,5 şi 3 miliarde de dolari pe un an întreg.

Din cauza acestei situaţii, absenteismul a crescut în rândurile lor - unii plecând să lucreze în altă parte până când congresmenii vor ajunge la un acord -, în timp ce alţii şi-au dat demisia.

Ca urmare, cozile la controalele de securitate s-au lungit şi nu este deloc neobişnuit ca pasagerii să aştepte câteva ore în aeroporturile americane pentru a trece de această etapă şi a ajunge în sala de îmbarcare.

Elon Musk este cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere estimată de cel mai recent clasament anual al revistei Forbes - publicat pe 10 martie - la 839 de miliarde de dolari, faţă de 342 de miliarde de dolari în anul anterior.

„Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acţiunilor deţinute la Tesla şi SpaceX”, a scris Elon Musk, la jumătatea lunii februarie, pe Twitter, afirmând că „mai puţin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidităţi”.