Statele NATO se pregătesc să-i dea comandantului militar suprem al Alianței puteri sporite pentru a doborî dronele Rusiei

2 minute de citit Publicat la 16:03 13 Iun 2026 Modificat la 16:06 13 Iun 2026

Alexus Grynkewich este comandatul militar suprem al forțelor NATO din Europa. Foto: Getty Images

Țările NATO doresc să-i ofere comandantului militar suprem al alianței mai multă libertate de acțiune pentru a doborî dronele care încalcă spațiul Tratatului Nord-Atlantic, scrie Politico, adăugând că intenția este de a face această mișcare până la summitul programat luna viitoare la Ankara.

Țările alianței s-au confruntat cu un număr tot mai mare de amenințări aeriene, inclusiv roiuri de drone care au pătruns în Polonia și România, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și aparate fără pilot suspecte deasupra Letoniei.

Incidentul de la Galați, în care o dronă rusească Geran, cu 30 de kilograme de explozibil, a căzut pe un bloc și a rănit două persoane, și cel din Estonia, în care un pilot român a doborât o dronă ucraineană rătăcită, deviată de bruiajul rusesc, sunt printre cele mai proeminente.

Aceste incursiuni soldate cu răniți și pagube materiale au generat tensiuni politice în țările de pe Flancul Estic.

Negocieri de luni de zile pentru a crește competențele decizionale ale șefului militar al NATO

După luni de negocieri, aliații sunt acum așteptați să aprobe o nouă propunere până la summitul NATO din 7-8 iulie.

Aceasta i-ar conferi Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, competențe sporite pentru a face față acestor amenințări, au declarat sursele Politico.

În prezent, statele membre sunt cele care stabilesc regulile privind modul și locul în care anumite sisteme de armament naționale pot fi utilizate.

Conform noii propuneri, generalul Grynkewich ar beneficia de o flexibilitate mai mare pentru redistribuirea mijloacelor militare în cadrul alianței și pentru stabilirea nivelurilor de alertă ale echipamentelor militare, fără a solicita aprobări formale, au precizat oficialii citați de Politico.

Propunerea ar integra, de asemenea, în mod oficial, sistemele NATO de apărare împotriva rachetelor balistice în misiunile de poliție aeriană desfășurate cu avioane de vânătoare în țările de pe Flancul Estic și în alte regiuni.

Șeful militar al NATO și-a prezentat propunerile încă de acum câteva luni

Unii aliați NATO se plâng de mult timp că așa-numitele "restricții naționale" creează un complex de reguli diferite în cadrul alianței și limitează capacitatea șefului militar al organizației de a elimina rapid amenințările venite din aer.

Statele membre discută despre eliminarea acestor constrângeri cel puțin din octombrie, pe fondul creșterii numărului de incursiuni ale dronelor.

Lansarea unor rachete balistice iraniene către Turcia, la începutul războiului din Orientul Mijlociu, a crescut urgența dezbaterii și a întărit argumentele în favoarea adoptării unei abordări unitare la nivelul întregii alianțe, a declarat un responsabil NATO publicației citate.

"Națiunile apelează întotdeauna la NATO atunci când o dronă pătrunde în spațiul lor aerian, însă și NATO are nevoie ca statele membre să își facă partea lor de treabă, prin eliminarea propriilor restricții naționale", a argumentet el.

Potrivit oficialului, generalul Alexus Grynkewich și-a prezentat propunerile privind creșterea flexibilității răspunsului NATO la începutul acestui an, în fața celor 32 de ambasadori ai țărilor membre.