Doi români au ajuns pe Aeroportul Otopeni cu o avere în bagaj și au rămas fără ea. Ce doi veneau din Marea Britanie

<1 minut de citit Publicat la 13:58 18 Aug 2026 Modificat la 13:58 18 Aug 2026

Un bărbat și o femeie au fost prinși pe Aeroportul Otopeni cu 35.770 de lire sterline ascunse și nedeclarate. FOTO Poliția de Frontieră

Un bărbat și o femeie au fost prinși pe Aeroportul Otopeni cu 35.770 de lire sterline ascunse și nedeclarate. Banii au fost reținuți, iar cei doi au fost amendați cu câte 3.000 de lei.

Incidentul a avut loc pe 14 august 2026, în jurul orei 1.00. Cei doi cetățeni români, un bărbat de 38 de ani și o femeie de 40 de ani, sosiseră din Luton, Marea Britanie.

După verificarea documentelor, cei doi s-au îndreptat către culoarul destinat călătorilor care nu au bunuri sau sume de bani de declarat.

FOTO Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au avut însă suspiciuni și au decis să le verifice bagajele. În urma controlului, au descoperit suma totală de 35.770 de lire sterline, ascunsă și nedeclarată.

Pentru că suma depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă monedă și nu fusese declarată, autoritățile au reținut banii.

Bărbatul și femeia au fost sancționați contravențional, fiecare primind o amendă de 3.000 de lei.