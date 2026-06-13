Ayatollahul Khamenei, ucis în loviturile de la începutul războiului din Iran, va fi înmormântat pe 9 iulie

1 minut de citit Publicat la 15:34 13 Iun 2026 Modificat la 15:34 13 Iun 2026

Portret al fostului lider iranian Ali Khamenei, afișat la o manifestație în Beirut, convocată de Hezbollah, după moartea ayatollahului. Foto: Getty Images

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de aproape 37 de ani înainte de a fi ucis în atacurile aeriene israeliano-americane pe 28 februarie, va fi înmormântat pe 9 iulie în Mashhad, orașul natal al liderului religios, a anunțat sâmbătă televiziunea de stat iraniană, citată de AFP, scrie Agerpres.

Înmormântarea, programată inițial pentru martie, dar amânată din cauza războiului, se va derula pe parcursul a șase zile, începând cu 4 iulie.

O ceremonie națională de omagiere va avea loc în Teheran, între 4 și 6 iulie, și în orașul sfânt Qom, pe 7 iulie, a precizat televiziunea iraniană.

Ali Khamenei va fi apoi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad.

Fiul lui Khamenei, care i-a succedat în funcție, nu a apărut în public de la începtului războiului

Începutul funeraliilor naționale, pe 4 iulie, va coincide cu sărbătoarea națională a Statelor Unite, care în 2026 marchează 250 de ani de existență.

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie ca lider suprem, al treilea de la înființarea Republicii Islamice, în 1979.

Mojtaba Khamenei a fost, el însuși, rănit în atacurile care i-au ucis tatăl.

El nu a apărut în public de la numirea sa și a comunicat doar prin declarații care i-au fost atribuite și care au fost citite de alți oficiali ai regimului.