„Texasul a pierdut o legendă”. „Nu a murit, şi-a încheiat doar misiunea şi s-a dus să se odihnească”. Omagii aduse lui Chuck Norris

2 minute de citit Publicat la 16:52 21 Mar 2026 Modificat la 16:52 21 Mar 2026

Actorul Chuck Norris a murit la 86 de ani. Sursa foto: Hepta

Numeroase personalităţi i-au adus omagii actorului Chuck Norris, decedat joi, la vârsta de 86 de ani, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Donald Trump

„A fost un tip grozav”, le-a spus preşedintele american Donald Trump reporterilor în faţa Casei Albe. ''A fost un tip bun, foarte dur. Nu ai vrea să te baţi cu el, vă spun eu. A fost un tip dur şi grozav, un mare susţinător.''

Gregg Abbott

„Texasul a pierdut o legendă”, a scris pe X guvernatorul republican al Texasului, Gregg Abbott.

„Tot Texasul deplânge moartea lui Chuck Norris. A fost nu doar o legendă a artelor marţiale, ci şi unicul Walker, poliţistul texan. A entuziasmat generaţii de conservatori. Le-a oferit o pasiune şi o voce cu care să lupte pentru principiile care fac America să fie cea mai grozavă naţiune de pe faţa pământului''.

„A întruchipat duritatea, tăria de caracter şi patriotismul graţie cărora Texasul este de neegalat'', a mai spus guvernatorul.

Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a scris pe X că Norris ''a fost un mare prieten al Israelului şi un prieten personal apropiat''.

„Chuck a adus artele marţiale şi căldura caracterului său la milioane de oameni de pe tot globul”, a adăugat Netanyahu.

Sylvester Stallone

Actorul american Sylvester Stallone a scris pe Instagram:

„Am colaborat foarte bine cu Chuck''. ''A fost un american adevărat în toate privinţele. Un om grozav'', a adăugat el.

Stephen King

Scriitorul Stephen King a scris pe X: ''Mi s-a părut grozav''. '''Silent Rage' i-a speriat de moarte pe băieţii mei... şi pe mine''.

Jean-Claude van Damme

Actorul belgian Jean-Claude van Damme a scris pe Instagram: ''Ne cunoaştem din tinereţe şi mereu l-am respectat pentru caracterul lui''.

Dolph Lundgren

„Chuck Norris este un campion”, a scris actorul şi regizorul suedez pe Instagram. ''Încă de când eram un tânăr practicant de arte marţiale, după care am început să fac filme, mereu l-am admirat ca pe un model. Cineva care dă dovadă de respectul, modestia şi puterea necesare pentru a fi un om''.

Jon Hurwitz

Cocreatorul serialului Netflix cu arte marţiale ''Cobra Ka'' a spus că Norris ''este o legendă fără pereche''. ''Chuck Norris ocupă un loc de frunte în panteonul artelor marţiale americane'', a adăugat el pe X.

Glenn Beck

„Legenda, Chuck Norris, a trecut în nefiinţă'', a spus prezentatorul de radio conservator pe X. ''Şi de asemenea, ştire de ultimă oră, Moartea a fost găsită fără suflare după ce a încercat să-l ducă pe Chuck Norris în lumea de dincolo''.

Mario Lopez

Actorul şi prezentatorul de televiziune american a scris pe X: „Chuck Norris nu a murit, şi-a încheiat doar misiunea şi s-a dus să se odihnească”.

Actorul american Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani, notează TMZ. A decedat joi dimineață în Hawaii, potrivit familiei, care a transmis: „Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, joi dimineață. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și era împăcat".