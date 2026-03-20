Imagini memorabile din cariera lui Chuck Norris. Viața superstarului artelor marțiale

Chuck Norris și-a construit o moștenire măreață în lumea cinematografiei, dar în spatele vieții de superstar se afla una de familie, adânc înrădăcinată, care s-a întins pe decenii. Cunoscut mai ales pentru cariera sa în arte marțiale și rolurile din filme precum „Calea Dragonului” alături de Bruce Lee, precum și serialul de succes „Walker, Texas Ranger”, Norris a rămas ancorat în viața personală, prioritizând familia chiar și atunci când cariera sa de la Hollywood a luat avânt, scrie publicația Entertainment Now.

Chuck Norris a fost căsătorit de două ori de-a lungul vieții sale. Potrivit publicației People, s-a căsătorit prima dată cu iubita sa din liceu, Dianne Kay Holechek, în 1958 . Cuplul a avut doi fii, Mike și Eric, înainte de a se separa la sfârșitul anilor 1980 și de a finaliza divorțul în 1989.

În acel capitol anterior al vieții sale, Norris a avut și o fiică, Dina, dintr-o relație extraconjugală, o legătură pe care a recunoscut-o ulterior public în memoriile sale.

Ani mai târziu, Norris a găsit o dragoste durabilă cu Gena O'Kelley, cu care s-a căsătorit în 1998, după ce s-au cunoscut la Dallas. Relația lor a marcat un nou capitol, iar împreună au construit o viață centrată în jurul familiei și a aventurilor comune.

Cuplul a avut două gemene, Dakota și Danilee, în 2001. Cei doi și-au stabilit reședința la o fermă din Texas, unde s-au concentrat și pe eforturi filantropice.

Norris a fondat Kickstart Kids, un program non-profit care predă elevilor karate și dezvoltarea caracterului, în timp ce O'Kelley a devenit ulterior CEO al afacerii lor comune, CForce.

În total, Norris a fost tată a cinci copii: Mike, Eric, Dina, Dakota și Danilee, fiecare reprezentând capitole diferite din viața sa, dar toate făcând parte din moștenirea sa de neuitat. Chiar și după ce s-a retras din actorie la mijlocul anilor 2000, Norris a rămas activ, preluând roluri ocazionale în filme și continuându-și munca în afara Hollywood-ului.

Dedicația sa față de disciplină, credință și familie a rămas o temă constantă de-a lungul vieții sale. În timp ce fanii din întreaga lume și-l amintesc ca pe un idol al artelor marțiale și un erou de acțiune, cei mai apropiați prieteni au cunoscut un bărbat devotat copiilor și soției sale.

Familia sa, care se întinde pe generații, stă ca o dovadă a unei vieți trăite atât în ​​lumina reflectoarelor, cât și dincolo de ea.

Familia sa a anunțat trista veste a trecerii în neființă printr-o postare pe Instagram, vineri, 20 martie.

„Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, survenită ieri (joi) dimineață. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familia sa și a fost împăcat”, au transmis apropiații.