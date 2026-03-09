FT: Statele G7 iau în calcul să pună pe piață petrol din rezervele de urgență din cauza războiului din Iran

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Miniștrii de finanțe din G7 iau în calcul să pună pe piață aproximativ 400 de barili de petrol din rezervele de urgență. Decizia va fi discutată la o reuniune de urgență care va avea loc luni și care are ca scop combaterea creșterii prețurilor la petrol în urma conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Financial Times.

Miniștrii și Fatih Birol, directorul executiv al coordonată de Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), vor organiza o conferință telefonică la ora 08:30, ora New York-ului, pentru a discuta despre impactul războiului din Iran, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, printre care se numără și un înalt oficial al G7. Trei țări din G7, inclusiv SUA, și-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile. Cei 32 de membri ai AIE dețin rezerve strategice ca parte a unui sistem colectiv de urgență conceput pentru crize ale prețului petrolului.

O persoană a declarat că unii oficiali americani consideră că „o eliberare comună în intervalul 300-400 de milioane de barili, 25-30% din cele 1,2 miliarde de barili din rezervă, ar fi adecvată”. Întâlnirea are loc în contextul în care președintele american Donald Trump se confruntă cu presiuni pentru a opri creșterea abruptă a prețului petrolului brut de la începutul războiului.

Prețul mediu al benzinei în SUA a crescut la 3,45 dolari pe galon duminică, de la 2,98 dolari pe galon săptămâna trecută, și este destinat să crească în continuare, cu excepția cazului în care Trump va reuși să inverseze tendința. Creșterea prețurilor petrolului din ultima săptămână a declanșat repercusiuni la nivel global, amenințând cu o creștere a inflației care ar putea afecta durabil creșterea economică la nivel mondial.

În România, pe 5 martie, motorina depășea 8,5 lei/litru, iar benzina se apropia periculos de acest prag.

China, India, Coreea de Sud, Japonia, Germania, Italia și Spania se numără printre cei mai mari importatori de țiței, ceea ce le expune în mod semnificativ la șocurile de preț. Țițeiul Brent, referința internațională, a înregistrat luni o creștere de 24% în tranzacțiile din Asia, ajungând la 116 dolari pe baril, dar ulterior a scăzut, ajungând la o creștere de aproape 19%, la 110 dolari, după anunțarea reuniunii G7.

West Texas Intermediate, indicatorul american, a crescut cu 28%, ajungând la 116 dolari, înainte de a scădea la aproximativ 108 dolari, cu o creștere de aproape 19%. Rezervele de petrol de urgență au fost constituite în cadrul creării AIE în 1974, în urma embargoului arab asupra petrolului, care a determinat creșterea prețurilor la țiței și a provocat o penurie majoră de combustibil în întreaga lume occidentală.

Rezervele sunt concepute pentru a permite marilor țări consumatoare de petrol să răspundă la șocuri energetice semnificative. De la înființarea organizației, statele membre ale AIE au efectuat cinci eliberări colective. Ultimele două au avut loc în 2022, pentru a contracara creșterea prețului petrolului după invazia Rusiei în Ucraina. Marți, AIE a organizat o reuniune de urgență pentru a analiza opțiunile de combatere a unei crize emergente a aprovizionării cu petrol. Un document pregătit pentru reuniune menționa că AIE era „gata să acționeze pentru a sprijini stabilitatea piețelor petrolului”.

Documentul confidențial menționa că țările membre ale AIE dețineau peste 1,24 miliarde de barili din stocurile publice, pe lângă alte aproximativ 600 de milioane de barili din stocurile industriale, care ar putea aduce un plus de aprovizionare pe piață, dacă ar fi necesar.

„Aceste stocuri ar putea acoperi aproape o lună din cererea totală de petrol din țările membre ale AIE și peste 140 de zile din importurile nete”, se arăta în document.

SUA și Japonia dețin aproximativ 700 de milioane de barili din totalul de 1,24 miliarde. Creșterea prețului petrolului riscă să submineze promisiunea lui Trump de a reduce inflația și costurile energiei. El se confruntă deja cu critici din partea unor republicani pentru că acordă prea mult timp afacerilor externe, în loc să se ocupe de problemele interne legate de costul vieții.

Duminică seara, pe Truth Social, Trump a minimizat orice îngrijorare legată de creșterea prețului petrolului.

„Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid odată cu eliminarea amenințării nucleare iraniene, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA, pentru lume, pentru siguranță și pace”, a scris el, adăugând: „DOAR PROȘTII AR GÂNDI ALTFEL!” (N.r. - sic)

Piețele bursiere din mare parte a Asiei au înregistrat luni o scădere ca răspuns la creșterea prețului petrolului. Piețele bursiere americane se pregăteau, de asemenea, pentru pierderi semnificative luni, potrivit indicilor futures, ceea ce riscă să agraveze tensiunile de pe piețele financiare. Recomandat Politica și politicile SUA SUA se confruntă cu puține opțiuni bune pentru a tempera creșterea prețului petrolului Decizia de a lua în considerare utilizarea rezervelor strategice de petrol marchează o schimbare radicală pentru administrația Trump, care a declarat săptămâna trecută că nu va fi necesară eliberarea stocurilor pentru a stabiliza piețele.

Însă analiștii din domeniul energetic au afirmat că această creștere record a prețurilor petrolului din ultima săptămână nu le-a lăsat decidenților politici altă opțiune decât să elibereze stocurile strategice pentru a încerca să calmeze piețele. Într-un interviu acordat vineri ziarului FT, ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat că războiul ar putea „distruge economiile mondiale” și a prezis că exportatorii de energie din Golf vor opri producția în câteva zile.

Într-o notă publicată duminică, Rapidan Energy Group a avertizat că membrii AIE vor fi „supuși unei presiuni intense pentru a elibera stocurile strategice”. China, care nu este membru cu drepturi depline al AIE, dispune și ea de rezerve vaste de petrol, pe care le-a acumulat în ultimele 12 luni. Analiștii estimează că Beijingul dispune de aproximativ 1,1-1,4 miliarde de barili de petrol, care ar putea acoperi până la aproximativ 140 de zile din cererea internă.