Italia ar putea reduce accizele la combustibil, după ce mediul de afaceri a avertizat asupra unei "explozii" a preţurilor în energie

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa foto: Hepta

Italia ia în considerare reducerea accizelor la combustibili, folosind venituri din taxa pe valoarea adăugată mai mari decât se aștepta, generate de creșterea prețurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, după ce companiile au avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea crește brusc costurile energiei, notează Global Banking and Finance.

Accizele reprezintă o mare parte din prețul benzinei la pompă în Italia și se taxează per litru, nu ca procent din prețul total, cum ar fi TVA-ul.

Meloni a afirmat că guvernul studiază posibila activare a așa-numitelor „accize mobile”, un mecanism care permite statului să utilizeze încasările suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor la combustibili pentru a reduce accizele la benzină și motorină.

Mediul de afaceri din Italia a estimat că facturile mai mari la energie, cauzate de război, ar putea costa companiile italiene aproape 10 miliarde de euro (11,62 miliarde de dolari).

Grupul de consumatori Unione Nazionale Consumatori a cerut o reducere imediată cu 10% a accizelor la combustibil. Grupul de mici transportatori Ruote Libere a avertizat că o creștere de 37% pe litru ar putea adăuga peste 11.000 de euro pe an la costuri pentru fiecare camion.