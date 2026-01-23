Trump susține că eolienele nu sunt folosite în China. În realitate, țara are cel mai mare parc eolian din lume, vizibil din spațiu

3 minute de citit Publicat la 18:01 23 Ian 2026 Modificat la 18:41 23 Ian 2026

În ciuda declarațiilor lui Trump, China găzduiește cel mai mare parc eolian din lume, vizibil din spațiu. Foto: Wang Wenbin Ambasadorul Chinei în Regatul Cambodgia / Captură Facebook

Trump a folosit Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a-și intensifica atacurile împotriva energiei regenerabile. Dar a fost ceva din ceea ce a spus corect? Donald Trump a implicat China în atacurile sale vehemente împotriva energiei eoliene, descriind națiunile care cumpără turbine eoliene drept „stupide”. Totuși, în ciuda declarațiilor sale, China găzduiește cel mai mare parc eolian din lume, vizibil din spațiu, scrie Euronews.

Într-un discurs susținut ieri, 21 ianuarie, la Forumul Economic Mondial (FEM) de la Davos, președintele SUA a făcut mai multe afirmații dubioase despre Groenlanda, NATO și energia regenerabilă.

Trump a criticat în mod constant campania energetică verde, numind energia eoliană și solară „escrocheria secolului”, menținând în același timp SUA drept cel mai mare producător de combustibili fosili din lume. Anul trecut, administrația americană a suspendat contractele de leasing pentru toate proiectele eoliene offshore din SUA, invocând preocupări legate de securitatea națională, și este în prezent implicată într-un proces cu firma energetică daneză Ørsted.

Ce a spus Trump despre energia eoliană la Davos

Adresându-se Forumului Economic Mondial în a treia zi a evenimentului, Trump a susținut că China produce „aproape toate” turbinele eoliene din lume, pe care le continuă să numească „mori de vânt”.

„Totuși, nu am reușit să găsesc niciun parc eolian în China. V-ați gândit vreodată la asta? Este o modalitate bună de a căuta. China este foarte inteligentă. Produce turbine eoliene”, a spus el în timpul unui discurs care a durat peste o oră.

Trump a continuat, argumentând că China vinde turbine eoliene altor țări pentru o „avere”.

„Le vând oamenilor proști care le cumpără, dar ei înșiși nu le folosesc”, adaugă el.

China răspunde afirmațiilor lui Trump despre energia eoliană

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al ministerului chinez de externe, a respins rapid afirmațiile. Vorbind astăzi, 22 ianuarie, la o conferință de presă, el a declarat că „eforturile Chinei de a combate schimbările climatice și de a promova dezvoltarea și aplicarea energiei regenerabile în lume sunt evidente pentru toți”.

„Ca țară în curs de dezvoltare responsabilă, China este dispusă să colaboreze cu toate părțile implicate pentru a continua să promoveze transformarea globală verde și cu emisii reduse de carbon”, a spus el.

Ignoră China energia verde?

Potrivit think tank-ului energetic Ember, producția de energie eoliană a Chinei în 2024 a fost egală cu 40% din producția globală de energie eoliană, în ciuda unei creșteri a producției de combustibili fosili.

Însă, în 2025, China a atins o nouă etapă importantă în tranziția sa energetică, energia eoliană și cea solară generând împreună peste un sfert (26%) din energia electrică a țării în aprilie. Aceasta a depășit recordul anterior de 23,7% stabilit cu o lună mai devreme, în martie 2025.

În același timp, producția de combustibili fosili a scăzut cu 3,6% față de anul precedent în primele patru luni ale anului 2025. Analiza Unității de Informații pentru Energie și Clima (ECIU) a constatat că China se află acum într-o etapă de decuplare relativă – când emisiile cresc mai lent decât PIB-ul.

Între 2015 și 2023, emisiile generate de consum au crescut cu 24%, în timp ce PIB-ul a crescut cu peste 50% în aceeași perioadă.

„Există indicii tot mai mari că emisiile din sectoarele de producere a energiei și transporturilor au atins deja un vârf”, se arată în raport. Decuplarea Chinei vine în contextul în care țara este lider în dezvoltarea energiei regenerabile, cu 180 GW de proiecte solare și 159 GW de proiecte eoliene deja în construcție. Aceasta este aproape dublul capacității totale a restului lumii la un loc și este suficientă pentru a alimenta întreaga Coreea de Sud, conform datelor de la Global Energy Monitor. Cel mai mare parc eolian din lume În ciuda declarațiilor lui Trump, China găzduiește cel mai mare parc eolian din lume, vizibil din spațiu. Situată în vasta regiune deșertică din vestul provinciei Gansu, construcția parcului eolian Gansu a început în 2009, prima fază fiind finalizată doar un an mai târziu. Acesta are deja peste 7.000 de turbine. Odată finalizată, se preconizează că va avea o capacitate instalată de 20 GW, suficientă pentru a alimenta aproximativ 15 milioane de locuințe.