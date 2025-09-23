Articolul 4 al NATO a fost activat. Consiliul se reunește, astăzi, la solicitarea Estoniei, din cauza avioanelor rusești

Estonia a invocat articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care permite ţărilor membre NATO să aducă în atenţia Consiliului Nord-Atlantic orice problemă de îngrijorare, în special în legătură cu securitatea lor. Foto: Profimedia Images

Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia. Ședința are loc la ora 11:00, ora României. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare ruseşti au intrat vineri ilegal în spaţiul aerian eston. Articolul respectiv prevede consultări între membrii NATO în caz că unul din ei se consideră ameninţat.

Avioanele de vânătoare ruseşti au survolat teritoriul Estoniei timp de 12 minute, ceea ce a provocat proteste ale NATO şi ale Uniunii Europene împotriva unei noi provocări din partea Moscovei, care însă a negat veridicitatea afirmaţiilor despre eveniment.

Polonia, de asemenea membră a NATO, a semnalat că aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat ilegal în spaţiul său aerian, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei. Incidentul a determinat ridicarea de la sol a unor avioane de vânătoare poloneze şi olandeze din cadrul Alianţei, care au doborât o parte din drone; Varşovia a convocat de asemenea consultări ale NATO conform Articolului 4.

Polonia este pregătită să doboare obiectele zburătoare care încalcă spațiul său aerian, a anunțat luni premierul acestei țări, Donald Tusk.

O dronă rusească a intrat în 14 septembrie şi în spaţiul aerian al României, fiind interceptată de avioane de vânătoare româneşti şi aliate.

Cinci membri europeni ai Consiliului au sprijinit solicitarea Estoniei

Consiliul NATO organizează, la 22 septembrie, o şedinţă de informare urgentă în cadrul punctului de pe ordinea de zi "Ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale". Reuniunea a fost solicitată de Estonia printr-o scrisoare adresată Consiliului din 20 septembrie, în care se precizează că trei avioane de vânătoare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei pe 19 septembrie. Este a doua oară, în mai puţin de două săptămâni, când Consiliul se întruneşte pentru a discuta acuzaţii conform cărora Rusia a încălcat integritatea teritorială a unui stat membru NATO, potrivit Agerpres.

Cei cinci membri europeni ai Consiliului (Danemarca, Franţa, Grecia, Slovenia şi Regatul Unit) - toţi membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) - au sprijinit solicitarea Estoniei, mai arată sursa citată. Consiliul este principalul organism de decizie politică al NATO.

Secretarul General adjunct pentru Europa, Asia Centrală şi America, Miroslav Jenca, urmează să prezinte o informare, iar Estonia, Ucraina şi, eventual, alte state din regiune urmează să participe la reuniune, în conformitate cu articolul 37 din regulamentul de procedură provizoriu al Consiliului, în timp ce Uniunea Europeană (UE) urmează să participe în conformitate cu articolul 39.

În scrisoarea sa către NATO, Estonia a raportat că la 19 septembrie trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au intrat şi au rămas în spaţiul său aerian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute. Potrivit Estoniei, piloţii ruşi au recunoscut, dar au ignorat comunicaţiile transmise de către doi piloţi italieni aflaţi la bordul unor avioane de vânătoare F-35, care decolaseră de la Misiunea NATO de Poliţie Aeriană Baltică de la baza aeriană Amari din Estonia.

Estonia a mai declarat, în scrisoarea sa către NATO, că Rusia i-a încălcat spaţiul aerian de patru ori în acest an, dar că incursiunea din 19 septembrie a marcat "o escaladare periculoasă", avioanele de vânătoare intrând la 10 km în spaţiul aerian estonian şi apropiindu-se la câteva minute de Talin, capitala ţării.

În acest context, Estonia a invocat articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care permite ţărilor membre NATO să aducă în atenţia Consiliului Nord-Atlantic orice problemă de îngrijorare, în special în legătură cu securitatea lor. Pe site-ul https://www.securitycouncilreport.org/ se arată că invocarea articolului 4 poate conduce la o formă de decizie sau acţiune comună din partea NATO, deşi nu impune în mod obligatoriu un răspuns.

Rusia a negat încălcarea spaţiului aerian al Estoniei, susţinând că avioanele sale zburau deasupra apelor internaţionale în drumul de la o bază aeriană din nord-vestul Rusiei către Kaliningrad, exclava rusească situată la Marea Baltică, între ţările NATO, Lituania şi Polonia. (sursa: https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2025/09/briefing-on-incursion-of-russian-aircraft-into-estonian-airspace.php)

Când a mai fost invocat articolul 4 al NATO

Recent, la 10 septembrie 2025, şi Polonia a cerut NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, după incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul său aerian.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ decizional politic al organizaţiei, s-a întrunit în 10 septembrie la nivel de ambasadori din cele 32 de ţări NATO. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în context, că aliaţii şi-au exprimat solidaritatea cu Polonia şi au denunţat comportamentul imprudent al Rusiei, conform https://www.nato.int/. â

"Noaptea trecută, numeroase drone din Rusia au încălcat spaţiul aerian polonez. Apărarea noastră aeriană a fost activată şi a asigurat cu succes apărarea teritoriului NATO, aşa cum este concepută pentru a face acest lucru. Mai mulţi aliaţi au fost implicaţi alături de Polonia. Printre aceştia s-au numărat avioane F16 poloneze, F35 olandeze, avioane AWACS italiene, avioane de transport cisternă multirol NATO şi avioane Patriots germane. Îi felicit pe piloţi şi pe toţi cei care au contribuit la acest răspuns rapid şi priceput. Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit în această dimineaţă şi a discutat situaţia în lumina solicitării Poloniei de consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul de la Washington. Aliaţii şi-au exprimat solidaritatea cu Polonia şi au denunţat comportamentul imprudent al Rusiei. O evaluare completă a incidentului este în curs de desfăşurare. Ceea ce este clar este că încălcarea de aseară nu este un incident izolat.", a declarat Mark Rutte la 10 septembrie.

Reuniunea Consiliului de Securitate pentru a discuta incursiunea în spaţiul aerian polonez a fost convocată pe 12 septembrie. În timpul reuniunii, ţările NATO din cadrul Consiliului au condamnat incursiunea dronelor în spaţiul aerian polonez, multe dintre ele criticând Rusia pentru încălcarea dreptului internaţional, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la riscul de escaladare şi subliniind că incidentul a subminat eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina. SUA, singurul membru al Consiliului care nu este membru european al alianţei, a declarat: "vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO". Rusia, la rândul său, a respins acuzaţiile împotriva sa ca fiind "nefondate", acuzând Polonia că dă vina pe Rusia fără dovezi, conform https://www.securitycouncilreport.org/.

Când a mai fost invocat articolul 4 al NATO (cronologie)

Articolul 4 prevede, în esenţă, "consultarea" între aliaţii NATO. Acest articol stipulează că "părţile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea uneia dintre părţi sunt ameninţate".

Consultarea este o parte esenţială a procesului decizional al NATO, deoarece toate deciziile sunt luate prin consens. Consultarea consolidează dimensiunea politică a NATO, oferind membrilor oportunitatea de a-şi exprima opiniile şi poziţiile oficiale. În conformitate cu articolul 4 din tratatul fondator al NATO, membrii pot aduce la masa discuţiilor în cadrul Consiliului Nord-Atlantic probleme de interes legate de securitatea unei ţări membre, conform https://www.nato.int/.

Principalul forum pentru consultări politice este Consiliul Nord-Atlantic (CNA/NAC). NAC este principalul comitet decizional politic al NATO. Secretarul General, în calitate de preşedinte al NAC, joacă un rol esenţial în acest proces. Consultările au loc, de asemenea, în mod regulat, în alte foruri, inclusiv în comisiile şi grupurile de lucru NATO.

Orice stat membru poate invoca oficial articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord. De îndată ce acesta este invocat, problema este discutată şi poate duce la o formă de decizie sau acţiune comună în numele Alianţei. Indiferent de scenariu, ceilalţi membri care stau la masa Consiliului sunt încurajaţi să reacţioneze la o situaţie adusă la cunoştinţa lor de către o ţară membră.

Cu excepţia Estoniei şi Poloniei, de la crearea Alianţei în 1949, articolul 4 a mai fost invocat de şapte ori: de 5 ori de către Turcia, o dată de către Polonia şi o dată de un grup de ţări format din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia.

* La 10 februarie 2003, Turcia a invocat oficial articolul 4, solicitând consultări în cadrul Consiliul Atlanticului de Nord (CAN/NAC) privind asistenţa defensivă din partea NATO în cazul unei ameninţări la adresa populaţiei sau teritoriului său, rezultată din conflictul armat din Irak. NATO a convenit asupra unui pachet de măsuri defensive şi a desfăşurat Operaţiunea Display Deterrence de la sfârşitul lunii februarie 2003 până la începutul lunii mai 2003, informează site-ul NATO, https://www.nato.int.

* În 22 iunie 2012, Turcia a solicitat o reuniune a CAN în temeiul articolului 4, după ce unul dintre avioanele sale de vânătoare a fost doborât de forţele siriene de apărare aeriană.

* Turcia a solicitat, la 3 octombrie 2012, consultări în temeiul articolului 4 al NATO, când cinci civili turci au fost ucişi de obuze siriene. În urma acestor incidente, la 21 noiembrie 2012, Turcia a solicitat desfăşurarea de rachete Patriot. NATO a fost de acord cu această măsură defensivă pentru a ajuta Turcia să îşi apere populaţia şi teritoriul şi pentru a contribui la dezescaladarea crizei de-a lungul frontierei.

* La 3 martie 2014, Polonia a invocat articolul 4 în urma creşterii tensiunilor din Ucraina vecină, ca urmare a acţiunilor agresive ale Rusiei.

* Turcia a solicitat din nou, la 26 iulie 2015, ca NAC să se întrunească, având în vedere gravitatea situaţiei în urma atacurilor teroriste şi să informeze aliaţii cu privire la măsurile pe care le ia.

* La 28 februarie 2020, Turcia a venit cu o nouă solicitare de consultări în baza articolului 4, în urma morţii soldaţilor turci în atacurile aeriene ale regimului sirian şi ale susţinătorului său, Rusia, în provincia Idlib.

* La 24 februarie 2022, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia au solicitat organizarea de consultări în temeiul articolului 4, în ziua în care Rusia a atacat Ucraina.