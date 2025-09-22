Polonia anunță că va doborî avioanele și dronele ruse care-i încalcă spațiul aerian. "Trebuie să fim siguri că și aliații fac la fel"

2 minute de citit Publicat la 14:53 22 Sep 2025 Modificat la 14:53 22 Sep 2025

Aparat de luptă rusesc MIG-31BM. Sursă foto: Getty Images

Polonia este pregătită să doboare obiectele zburătoare care încalcă spațiul său aerian, a anunțat luni premierul acestei țări, Donald Tusk, citat de The Guardian.

"Vom lua decizia de a doborâ obiectele zburătoare atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei. Nu există absolut nicio îndoială în legătură cu asta", a spus el.

Tusk a adăugat însă că țara sa va avea o abordare mai precaută atunci când situația nu este clară.

"Când avem de-a face cu situații care nu sunt complet clare, cum ar fi recentul zbor al avioanelor de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic - unde nu sunt apele noastre teritoriale - trebuie să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra acțiunilor care ar putea declanșa o fază foarte acută de conflict", a explicat premierul polonez.

Tusk a mai arătat că țara sa nu trebuie să rămână singură dacă un eventual conflict cu Rusia va escalada.

"Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata această situație exact în același mod în care o facem noi", a conchis el.

Liderii politici de pe flancul estic al NATO anticipează că Rusia va provoca un război cu statele alianței

O serie de provocări rusești, începută cu intrarea dronelor în spațiul aerian polonez și continuată, săptămâna trecută, cu violarea spațiului aerian al Estoniei de către trei aparate Mig-31 și cu survolul, tot de către aparate rusești, al platformei poloneze Petrobaltic, au indicat apetența Moscovei către o escaladare a tensiunilor cu flancul estic al NATO.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkėvičs, a avertizat că există riscul unui conflict grav dacă Rusia va continua să provoace alianța nord-atlantică.

Guvernele europene nu doresc un război mai amplu, dar nu au de ales decât să răspundă la agresiuni, a spus el.

"Rusia face suficient cât să pară că nu merge prea departe. Dar, cunoscând atât logica decidenților din Rusia, cât și incompetența frecventă la diferite niveluri, acest conflict s-ar putea declanșa. Iar responsabilitatea va aparține Kremlinului", a anticipat Rinkėvičs.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a cerut alianței să răspundă decisiv la agresiunea rusă și să rămână unită.

"Din păcate, NATO se află în pragul conflictului, dar a ceda în fața răului este pur și simplu imposibil", a declarat el.

Când a fost întrebat de incidentul din Estonia, președintele american Donald Trump le-a spus jurnaliștilor "nu i-a plăcut" ce s-a întâmplat acolo.

Întrebat în continuare despre escaladarea unui conflict, Trump a spus că SUA "ar ajuta" la apărarea țărilor baltice și a Poloniei dacă acestea ar fi atacate de Rusia.