Avioane de luptă ale Rusiei au pătruns în zona de securitate a unei platforme poloneze de foraj din Marea Baltică

1 minut de citit Publicat la 00:05 20 Sep 2025 Modificat la 00:17 20 Sep 2025

Avioane de luptă rusești. Foto: Getty Images

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate a platformei de foraj poloneze Petrobaltic, care operează în Marea Baltică, scrie presa internațională, citând declarații ale Poliției de Frontieră din Polonia.

BREAKING:



Two Russian fighter jets have performed a low pass (around 150 m) over the Poland’s Petrobaltic platform for oil and gas in the Baltic Sea.



The low pass violated the platform’s safety zone. The Polish Armed Forces have been placed on alert. pic.twitter.com/pBnILEbDEb — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2025

"Două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei (de 500 de metri în jurul instalației) a fost încălcată", au precizat polițiștii de frontieră polonezi într-o postare pe X.

Noul incident survine la câteva ore după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei avioane rusești MIG-31 care au intrat în spațiul aerian al Estoniei.

Potrivit informațiilor din presa internațională, aeronavele rusești s-au aflat timp de circa 12 minute în spațiul aerian al țării membre NATO.

Alianța Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană au denunțat, cu această ocazie, o nouă provocare din partea Moscovei, la câteva zile după intrarea dronelor rusești în Polonia.

Avioane rusești în Estonia: Parisul denunță o "incursiune periculoasă și iresponsabilă"

Parisul a acuzat, vineri seară, "o nouă provocare" a Moscovei, care a efectuat în aceeași zi o "incursiune periculoasă şi iresponsabilă" prin trimiterea a trei avioane militare rusești în spațiul aerian estonian, acestea fiind interceptate de avioane de vânătoare NATO, relatează Agerpres, care citează AFP.

"Franța condamnă cu cea mai mare fermitate această incursiune periculoasă și iresponsabilă în spațiul aerian al unui stat membru al Uniunii Europene şi NATO (...) încălcând flagrant dreptul internațional", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe într-un comunicat.

Trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo.

Aparate F-35 cu piloți italieni făcând parte din misiunea NATO de poliție aeriană desfășurată în această țară baltică "au răspuns incidentului", potrivit autorităților estone.