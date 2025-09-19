Rusia a intrat din nou în spațiul aerian al unei țări NATO, cu trei avioane de luptă MiG-31. „Este de o îndrăzneală fără precedent”

Două avioane MiG-31 au intrat în spațiul estonian. Foto: Profimedia

Spațiul aerian estonian a fost violat vineri de trei avioane rusești, a anunțat Ministerul de Externe al țării, adăugând că l-a convocat pe însărcinat cu afaceri al Rusiei cu privire la incident, anunță CNN.

Este al treilea incident de acest gen într-o săptămână, după dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, determinându-i pe aliații NATO să se angajeze să consolideze apărarea pe flancul estic al alianței.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute, a anunțat ministerul. Mai mult decât atât, bombardiere s-au apropiat de capitala Tallin.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Însă incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

„Testarea din ce în ce mai extinsă a frontierelor de către Rusia și agresivitatea crescândă trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice.”

Aeronavele de luptă rusești nu aveau planuri de zbor, iar transponderele erau dezactivate. În momentul încălcării spațiului aerian, acestea nu aveau nici comunicare radio bidirecțională cu controlul traficului aerian estonian.

Politico a relatat vineri că, potrivit „persoanelor informate despre situație”, avioane italiene F-35 au fost trimise de la baza aeriană Ämari pentru a respinge avioanele de luptă rusești.

Polonia a raportat, săptămâna trecută, că 16 drone i-au trecut granița peste noapte, unele îndreptându-se spre centrul strategic Rzeszów. Forțele poloneze, susținute de aliații NATO, au doborât mai multe drone și ulterior au invocat Articolul 4 al NATO, care prevede consultări între alianță. Varșovia a numit incidentul o provocare deliberată a Rusiei.

România s-a confruntat, de asemenea, cu încălcări repetate, inclusiv cu o dronă urmărită timp de aproape 50 de minute în spațiul său aerian la mijlocul lunii septembrie. Fragmente din atacurile rusești anterioare din Ucraina au aterizat în mod repetat pe teritoriul românesc.

Anunțând vineri o nouă rundă de sancțiuni UE asupra tranzacțiilor energetice și financiare rusești, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deplâns faptul că în ultimele zile „dronele rusești au încălcat spațiul aerian al uniunii noastre, atât în ​​Polonia, cât și în România”.

„Președintele Putin a escaladat în repetate rânduri, iar ca răspuns, Europa își mărește presiunea”, a spus ea. „Știm că sancțiunile noastre sunt un instrument eficient de presiune economică și vom continua să le folosim până când Rusia va veni la masa negocierilor.”