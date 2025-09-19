„Putin și-a demonstrat disprețul profund pentru diplomație”. Ce țintește Comisia Europeană în noul pachet de sancțiuni anti-Rusia

Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei, menite să blocheze comerțul cu gaze și organizațiile financiare ale regimului de la Kremlin, a anunțat, vineri, șefa executivului european, Ursula von der Leyen, conform Politico.

„Rusia a demonstrat disprețul profund pe care-l are pentru diplomație și pentru legislația internațională”, a declarat Ursula von der Leyen, făcând referire la atacul pe care rușii l-au lansat împotriva Kievului, săptămâna trecută, în care au fost distruse birourile UE din capitala ucraineană.

Pachetul de sancțiuni, al 19-lea la număr, include o interdicție pe achizițiile de gaz natural lichefiat din Rusia, un plafon de 47,6 dolari per baril de petrol și înghețări de active ale unor companii și noi interdicții pentru așa-zisa „flotă-fantomă” pe care Rusia o folosește pentru a ocoli sancțiunile existente.

Pachetul trebuie să fie aprobat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în următoarele săptămâni.

„Sancționăm acum 118 alte vase din flota fantomă. În total, peste 560 de vase sunt listate ca sancționate în UE. Companiile importante de comerț cu energie – Rosneft și Gazpromneft – au interdicție totală la tranzacții, iar alte companii vor avea și ele activele înghețate”, a spus șefa Comisiei Europene.

„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor lovi platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Țintim și bănci străine conectate la sisteme de plată alternative ale rușilor și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a adăugat ea.

Liderii europeni s-au angajat să mențină presiunea pe Rusia pentru ca aceasta să fie determinată să înceteze războiul împotriva Ucrainei, pe fondul unor eforturi diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze pacea.

Totuși, oficialii europeni au recunoscut în privat că cele mai eficiente măsuri vor putea intra în vigoare doar dacă America lui Trump va fi de acord cu restricții dure și cu punerea lor în aplicare. O echipă tehnică la nivel înalt a fost trimisă la Washington săptămâna trecută, iar discuțiile sunt în desfășurare.

Președintele SUA a spus, totuși, că va impune sancțiuni „majore” doar dacă țările europene se opresc din cumpărat petrol rusesc – o cerință complicată pentru țări precum Turcia, Ungaria sau Slovacia, care au refuzat până acum să caute surse alternative.

Trump și-a repetat acest apel și în timpul vizitei de stat din Regatul Unit. „Dacă prețul petrolului scade, Putin o să iasă din război. Nu o să mai aibă de ales. O să iasă din acel război”, a spus Donald Trump, joi, în Marea Britanie.

Ca răspuns la noul pachet de sancțiuni, comisarul pentru sancțiuni al Ucrainei, Vladislav Vlasiuk, a spus – „Desigur că ne dorim cât mai multe sancțiuni posibile. Dar înțelegem și faptul că unele dintre măsuri sunt mai greu de adoptat decât altele, așa că avem mult respect pentru partenerii noștri pentru eforturile depuse până acum”.

„Acesta este doar începutul. Vom vedea și mai multe evoluții în această zonă a sancțiunilor în următoarele săptămâni și luni”.