Donald Trump spune că SUA vor apăra Flancul estic al NATO dacă Rusia își escaladează acțiunile în regiune: „O voi face”

Consiliul NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Federația Rusă. Foto: Getty Images

Donald Trump a spus duminică că Statele Unite se vor implica în apărarea flancului estic al NATO dacă Rusia își intensifică activitatea militară în regiune. Președintele american a fost întrebat mai exact despre apărarea Poloniei și a țărilor baltice, Estonia, Letonia, Lituania, în cazul în care Rusia ar deveni mai agresivă. De asemenea, întrebat despre violarea spațiului aerian al Estoniei de către Federația Rusă, Donald Trump a declarat: „Nu ne place asta”.

Președintele american a făcut aceste afirmații înainte de a pleca spre Arizona, unde va participa la înmormântarea activistului conservator asasinat, Charlie Kirk.

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști dacă SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice - Estonia, Letonia, Lituania, în cazul în care Rusia şi-ar accelera şi mai mult acţiunile în regiune.

„Da, o voi face, o voi face”, a fost răspunsul președintelui american.



Președintele SUA a comentat și incidentul de vineri, când trei avioane de vânătoare MiG-31 ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Estoniei deasupra golfului Finlandei şi au rămas acolo circa 12 minute.



„Nu ne place asta”, a declarat Donald Trump.

Italia, care îşi asumă în cadrul NATO o misiune de poliţie pe cerul baltic, dar şi Suedia şi Finlanda au ridicat aparate de la sol pentru a intercepta avioanele ruseşti.

Consiliul NATO se reunește marți la cererea Estoniei

O reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU urmează să aibă loc luni la cererea Estoniei, a anunțat Ministrul de Externe al țării.



De asemenea, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, avioane NATO au doborât drone ruseşti deasupra Poloniei. Referitor la intruziunea rusă, Donald Trump declarase atunci că „aceasta ar fi putut fi o eroare”.

Iar sâmbătă, 13 septembrie, o dronă Gheran a traversat spațiul aerian al României. A ieşit din ţara noastră în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina. Populaţia a primit două mesaje Ro-Alert şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure.

Consiliul NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Federația Rusă, după ce Tallinn a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul de la Washington.