Aeroporturile din Copenhaga și Oslo s-au redeschis după blocajul cauzat de dronele „mari” lângă piste, dar alerta se menține

Aeroporturile din Copenhaga și Oslo s-au redeschis după blocajul cauzat de dronele „mari” lângă piste, dar alerta se menține. FOTO: Agerpres

Principalele aeroporturi din Oslo și Copenhaga au fost redeschise după ce și-au suspendat activitatea din cauza unor drone mari în apropierea pistelor, ceea ce a dus la întârzieri și anulări de zboruri timp de câteva ore, luni și marți dimineață.

Spațiul aerian de deasupra Aeroportului din Copenhaga a fost închis luni, în jurul orei 20:30, după ce două-trei drone „neidentificate” au fost văzute în zonă, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului. Niciun avion nu a avut voie să decoleze sau să aterizeze, iar poliția a descris dronele drept „mari”.

Dronele se aflau încă în apropierea aeroportului la ora 23:17, potrivit unui anunț publicat pe platforma X. Aeroportul s-a redeschis la ora 00:20, dar oficialii au avertizat că întârzierile și anulările ar putea continua. Zborurile cu plecare din capitala Danemarcei au fost anulate sau întârziate, iar unele curse de sosire au fost redirecționate către alte aeroporturi din Danemarca, precum și către Göteborg și Malmö, în Suedia.

Un purtător de cuvânt al poliției din Copenhaga a declarat pentru CNN că, la ora 22:15, nu fusese făcută nicio arestare, dar o anchetă era în desfășurare.

În Norvegia, spațiul aerian de deasupra Aeroportului din Oslo a fost închis marți dimineață după o altă observație de dronă. „Asta înseamnă că zborurile de sosire sunt redirecționate către cel mai apropiat aeroport”, a precizat Monica Iren Fasting, manager de comunicare, pentru CNN. Poliția investighează incidentul, a adăugat ea.

Aeroportul din Oslo a fost redeschis în jurul orei 03:22, a raportat Reuters, citând un purtător de cuvânt al operatorului norvegian Avinor. Anterior, poliția din Oslo anunțase arestarea a doi cetățeni străini pentru operarea de drone într-o zonă restricționată. Nu există indicii că incidentul ar fi legat de evenimentele de la Copenhaga. Presa norvegiană a relatat că dronele au zburat deasupra fortăreței Akershus, un castel medieval folosit uneori pentru evenimente guvernamentale.

Europa se află în alertă după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României la începutul acestei luni – incident care a determinat aliații NATO să promită consolidarea apărării pe flancul estic al alianței. Până în prezent, nu există nicio dovadă că activitatea dronelor din Danemarca și Norvegia ar avea vreo legătură cu aceste incidente.