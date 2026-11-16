Donald Trump susține revenirea lui Jensen Huang la șefia Nvidia. „Nu m-ar deranja asta”

1 minut de citit Publicat la 21:56 16 Noi 2026 Modificat la 21:56 16 Noi 2026

Jensen Huang, fostul CEO Nvidia, este un apropiat al președintelui american Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a spus luni că „în mod sigur nu ar avea nimic împotrivă” să-l vadă pe Jensen Huang revenind în funcția sa de CEO al companiei americane Nvidia, informează BBC.

„Nu m-ar deranja. Nu m-ar deranja asta”, a spus Trump reporterilor de la Casa Albă, citat de CBS.

Jensen Huang, fondatorul care a propulsat compania Nvidia printre cele mai valoroase companii din lume, și-a dat demisia, zilele trecute, de la conducerea companiei, după 33 de ani în funcția de CEO.

Anunțul a venit la câteva zile după ce consiliul de administrație a declarat că va investiga dacă Huang a fost ținta unei operațiuni de spionaj străin, ca urmare a unei relații extraconjugale cu o femeie pe care oficialii americani o consideră a fi o spioană chineză, și la câteva ore după ce The New York Times a relatat că directorul executiv a avut, de asemenea, o altă relație extraconjugală cu o directoare din compania Nvidia.

Huang este, în mare măsură, responsabil pentru declanșarea boom-ului din domeniul inteligenței artificiale. Cipurile fabricate de compania pe care a fondat-o în 1993 au devenit esențiale pentru infrastructura AI, plasând Nvidia în centrul dezvoltării și propulsându-l pe Huang în cercul restrâns al președintelui Donald Trump.

Scandalul declanșat de afacerile extraconjugale ale lui Huang a provocat o criză pentru una dintre cele mai valoroase companii din lume, care joacă un rol cheie în implementarea AI.

Conform BBC, consiliul de administrație al Nvidia nu ia în considerare reintegrarea lui Huang.

Între timp, administrația Trump a declarat luni că va restricționa și mai mult accesul Chinei la cipurile AI de la companii precum Nvidia.

Elon Musk a cerut și el, alături de alți lideri din industria tehnologiei, reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de conducere a Nvidia, în contextul informațiilor potrivit cărora fostul director executiv pregătește deja o revenire la compania producătoare de cipuri, la doar patru zile după demisia sa.

O scrisoare deschisă, care a strâns peste 165.000 de semnături, solicită membrilor consiliului de administrație al companiei să „îl aducă înapoi pe Jensen, în timp ce o investigație independentă stabilește faptele”. Potrivit Financial Times, Huang a discutat cu persoane apropiate despre o posibilă revenire a sa în compania Nvidia.