Ce ar putea învăța România de la alte țări pentru a schimba rolul farmacistului

Federația Patronală a Farmaciilor din România își propune, în primul rând, să ofere pacienților un acces mai facil la servicii de prevenție. Foto: Getty Images

Farmacia ar putea deveni una dintre primele linii de apărare ale sănătății publice, de la prevenție și vaccinare până la sprijinirea pacienților cu boli cronice. Cum poate fi folosită mai eficient această resursă și de ce rolul farmacistului trebuie să depășească eliberarea medicamentelor sunt teme esențiale pe agenda conferinței internaționale „Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, organizată de două dintre cele mai importante asociații reprezentative din sectorul farmaceutic, în parteneriat cu Antena 3 CNN.

„Ne dorim ca responsabilitățile și competențele noastre să fie recunoscute și valorificate, iar rolul nostru în sănătatea publică să fie tot mai bine înțeles. Evoluția acestei profesii nu este în beneficiul nostru, ca farmaciști, ci mai ales al pacienților și al întregului sistem de sănătate”, a declarat Andreea Lazăr, farmacist adjunct la Pharmacie Val d'Europe, Serris, Franța.

Întrebat ce pași ar trebui să urmeze România pentru a prelua modelele de succes din alte țări, Luís Lourenço, vicepreședinte pentru Practică (Aspecte Operaționale) al Federației Farmaceutice Internaționale (FIP), a subliniat că schimbările necesită timp, dar și un cadru legislativ clar și o evaluare atentă a serviciilor oferite pacienților.

„Din exemplul Portugaliei am văzut, în primul rând, că schimbările necesită timp. Am început în 2007, lucrurile au evoluat, iar sistemul a fost adaptat. Serviciile farmaceutice au fost integrate cu cele medicale. Poate că este un model care merită adoptat și în România, dar trebuie să reținem că schimbările necesită timp”, a explicat acesta.

Un alt element esențial este combaterea rezistenței la schimbare și transformarea angajamentelor în măsuri concrete. Experiența Italiei arată importanța unui cadru legislativ care să susțină dezvoltarea profesiei, în timp ce Australia oferă un exemplu prin pachetul de servicii farmaceutice destinat populației, implementat de aproximativ zece ani.

Potrivit lui Luís Lourenço, astfel de servicii sunt rezultatul negocierilor și evaluărilor, dar și al unei schimbări culturale importante. Pentru ca farmaciștii să poată negocia extinderea serviciilor oferite, este necesar să existe o imagine clară asupra activităților desfășurate deja, a celor aflate în curs de implementare și a modului în care acestea pot răspunde mai bine nevoilor pacienților.

„Sunt convins că toți recurgeți la astfel de măsuri în practica dumneavoastră și faceți foarte multe pentru pacienți, activități care nu sunt neapărat evaluate. Această cultură a evaluării este importantă atunci când vine vorba despre negocierea pachetului de servicii. Trebuie să știm ce s-a făcut până acum, ce servicii sunt pe cale să fie furnizate și cum pot avansa serviciile oferite pacienților”, a mai spus reprezentantul FIP.

Acesta a evidențiat și importanța colaborării dintre farmaciști și medicii de familie, astfel încât serviciile farmaceutice să fie integrate mai eficient în sistemul de sănătate.