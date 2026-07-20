„S-a transformat într-o tragedie”: Un adolescent de 13 ani a murit în timp ce sărbătoarea victoria Spaniei de la Cupa Mondială 2026

Spaniolii sărbătorind victoria echipei naționale la Cupa Mondială, în Madrid, 19 iulie 2026. Sursa foto: Getty Images

Un adolescent în vârstă de 13 ani a murit la Ciudad Rodrigo, în vestul Spaniei, în noaptea de duminică spre luni, după ce o fântână s-a prăbuşit peste suporteri în timpul sărbătoririi victoriei echipei naţionale de fotbal în finala Cupei Mondiale, a anunţat primăria oraşului, citată de AFP, potrivit Agerpres.

„Primăria din Ciudad Rodrigo îşi exprimă durerea şi transmite condoleanţe pentru decesul băiatului de 13 ani. Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătoare a victoriei echipei spaniole la Cupa Mondială s-a transformat într-o tragedie”, a transmis municipalitatea pe pagina sa de Facebook, urând totodată însănătoşire grabnică „celorlalte persoane rănite"”

„La scurt timp după ora 00:30, ora locală, serviciile de urgenţă au primit mai multe apeluri privind prăbuşirea unei fântâni peste mai multe persoane”, au precizat luni dimineaţă, pe platforma X, serviciile de urgenţă din regiunea Castilia-Leon, adăugând că un alt tânăr a fost rănit.

Conform presei spaniole, mai mulţi spectatori s-au urcat pe fântână, care s-a prăbuşit sub greutatea lor.

Echipa națională a Spaniei va defila prin centrul Madridului cu trofeul Cupei Mondiale 2026

Victoria echipei naţionale a Spaniei asupra Argentinei, venită după 16 ani de la primul lor triumf la Cupa Mondială, a stârnit un val de bucurie în toată Spania, cu claxoane de maşini, vuvuzele, artificii, urale şi sărituri, întreaga ţară bucurându-se la fluierul final şi a continuat sărbătorile până târziu în noapte.

Luni dimineaţă, centrul Madridului era plin de gunoaie, doze de bere şi cioburi de sticlă, iar echipele municipale lucrau din greu pentru a curăţa cât mai repede posibil înainte de sosirea programată a jucătorilor la prânz.

Lotul spaniol urmează să defileze prin centrul oraşului, încheind evenimentul seara în Plaza de Cibeles, locul Primăriei.

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu au avut niciun şut la poartă pe parcursul jocului.