Situație inedită în Marea Britanie. O localitate întreagă a decis să voteze separarea definitivă de restul țării

Locuitorii din Piddington, comitatul Oxfordshire, vor organiza un referendum simbolic privind declararea independenței față de Marea Britanie. FOTO: Getty Images

Un sat din comitatul Oxfordshire va organiza un referendum simbolic privind declararea independenței față de Marea Britanie. Localnicii protestează astfel față de planul autorităților de a caza peste 1.000 de solicitanți de azil într-o fostă cazarmă militară din apropiere, scrie The Telegraph.

Locuitorii din Piddington au votat în favoarea organizării referendumului după ce Ministerul britanic de Interne a anunțat că intenționează să mute până la 1.250 de bărbați, solicitanți de azil, în fosta cazarmă aflată în apropierea satului.

Garnizoana Bicester, situată între localitățile Piddington și Upper Arncott, este una dintre cele trei baze militare suplimentare care ar putea fi transformate în centre pentru solicitanții de azil. Celelalte sunt RAF Linton-on-Ouse și RAF Barnham. Împreună, cele trei amplasamente ar putea găzdui până la 3.750 de persoane.

Măsura face parte din planul Guvernului britanic de a renunța la cazarea solicitanților de azil în hoteluri până la finalul actualei legislaturi.

La votul din 4 iulie, când s-au împlinit 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, 96% dintre localnici s-au pronunțat în favoarea organizării unui referendum.

Consultarea va avea însă numai o valoare simbolică

Legislația britanică nu le permite satelor, orașelor sau municipiilor să-și declare unilateral independența față de Marea Britanie. O asemenea măsură ar avea nevoie de aprobarea Guvernului și a Parlamentului.

Ministerul de Interne a propus și extinderea centrelor amenajate pe terenurile Ministerului Apărării din Wethersfield, în Essex, și Crowborough, în Sussex. Cele două amplasamente ar urma să găzduiască 1.750 de solicitanți de azil, iar contractele de închiriere ar putea fi prelungite cu încă patru ani.

Tim McNally, președintele consiliului parohial din Piddington, a declarat că protestul este legat de lipsa de reprezentare a comunității în procesul decizional. "Nu am avut nicio contribuție la această propunere. Am adresat întrebări, dar nu am primit niciun răspuns. Oamenii au fost șocați de informație. Aș fi putut să-i pregătesc dacă aș fi fost avertizat din timp", a spus el.

După anunțarea planurilor, în luna iunie, în Piddington a fost convocată o reuniune de urgență. Localnicii și-au exprimat opoziția, iar atunci a apărut pentru prima dată ideea declarării independenței.

Ian Darby, care locuiește în Piddington de 16 ani, spune că referendumul le oferă oamenilor posibilitatea de a-și face cunoscute nemulțumirile.

Consilierul financiar în vârstă de 62 de ani, care a votat în favoarea consultării, a acuzat Guvernul că nu a discutat nici cu parlamentarul local, nici cu autor autoritățile din zonă. "Este o măsură nedemocratică și ridică probleme foarte mari. Nu discutăm despre argumentele pro sau contra privind solicitanții de azil. Discutăm despre oamenii care locuiesc în acest sat", a afirmat Darby.

Tim McNally a comparat situația localității Piddington cu cea a revoluționarilor americani din 1776 și a anunțat că lucrează deja la o constituție. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a spus că localnicii au temeri legate de siguranță și de posibila creștere a criminalității după cazarea solicitanților de azil în apropierea satului.

"Fiind un sat mic, oamenii circulă fără să-și facă griji. În prezent, nu există infracționalitate, dar ce se va întâmpla dacă vor apărea astfel de fapte?", a întrebat el.

Printre principalele sale solicitări se numără acordarea unor despăgubiri pentru localnici, având în vedere posibilul efect al proiectului asupra prețurilor locuințelor. El mai dorește stabilirea unor criterii clare prin care să poată fi evaluat succesul măsurii, astfel încât să poată fi inițiate acțiuni în instanță dacă proiectul eșuează.

Planurile privind celelalte două centre, care ar urma să fie amenajate la fosta bază RAF Linton-on-Ouse din North Yorkshire și la RAF Barnham din Suffolk, au provocat îngrijorări asemănătoare în comunitățile locale.

Întrebat la începutul acestei luni despre extinderea capacităților de cazare, ministrul Justiției, Jake Richards, a recunoscut că se așteaptă la opoiție din partea localnicilor, dar a susținut că măsura este necesară pentru a se renunța la folosirea hotelurilor. "Baza militară pe care propunem să o folosim oferă spații întinse și mai ușor de izolat. Înțeleg că va exista întotdeauna opoziție față de asemenea propuneri", a declarat Richards.

Ministrul a afirmat că Guvernul trebuie să-și respecte promisiunea făcută britanicilor de a închide centrele de cazare amenajate în hoteluri. "Aceste hoteluri au provocat foarte multă neliniște, îngrijorare și suferință în întreaga țară, iar noi le vom închide", a spus el.

Richards a recunoscut că acest obiectiv ar putea necesita decizii dificile. Potrivit acestuia, Guvernul va face "tot ceea ce este necesar" pentru a renunța la hoteluri, a controla mai bine frontierele și a reforma sistemul de azil.

La sfârșitul lunii martie 2026, în aproximativ 170 de hoteluri din Regatul Unit erau cazați 20.885 de solicitanți de azil. Numărul a scăzut considerabil față de nivelul maxim înregistrat în 2023, când 56.000 de persoane erau găzduite în 400 de hoteluri.