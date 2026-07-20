Aprobarea noului statut al PNL întârzie la Tribunalul București, după ce două judecătoare au făcut, una după alta, cerere de abținere

Tribunalul București amână decizia privind aprobarea noului statut al PNL. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Tribunalul București a amânat luni dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului, aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut cerere de abținere, una după alta, potrivit Agerpres.

Neaprobarea noului statut de către instanță a fost principalul motiv pentru care tribunalul a suspendat pe 8 iulie toate hotărârile luate la Congres.

Pe 16 iulie, tribunalul a aprobat cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani, dosarul fiind repartizat judecătoarei Evelina Vîlcu.

La rândul ei, Evelina Vîlcu a formulat o cerere de abținere, admisă luni de Tribunalul București, urmând ca dosarul să fie înaintat altui magistrat.

Tribunalul București a anulat toate deciziile Congresului PNL

Pe 8 iulie, judecătoarea Mihaela Luciani a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, după ce a constatat că deciziile de la Congres au fost adoptate în baza unui Statut modificat al partidului, care nu era aprobat de către instanță.

Concret, judecătoarea explica faptul că PNL trebuia să înregistreze noul statut în registrul partidelor politice înainte de a lua decizii la Congres.

Ea a admis atunci o solicitare introdusă de „puciștii” din PNL, care au reclamat faptul că întreaga procedură a Congresului Extraordinar, incluzând depunerea candidaturilor, alegerea organelor de conducere, aprobarea modificărilor statutare și adoptarea măsurilor cu caracter sancționator îndreptate împotriva reclamanților, s-a desfășurat în temeiul unor dispoziții cuprinse într-un proiect de modificare a Statutului care, la data adoptării acestor acte, nu intrase în vigoare și, potrivit mecanismului statutar de adoptare, era lipsit de aptitudinea de a produce efecte juridice.

Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Tribunalul a anulat horătârile prin care „pucișii” erau îndepărtați din conducerea PNL

Tribunalul a suspendat atunci Hotărârile Congresului prin care:

Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului;

era reconfirmată poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD;

se stabilea excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD;

se solicita demisia din partid a unor membri importanți din tabăra 'puciștilor', respectiv Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Totodată, a fost aprobată modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moțiunilor în privința candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Național ca principală structură internă de conducere a PNL și pentru a se întări disciplina de partid.

Bolojan anunță că PNL va funcționa cu vechea conducere a partidului. Ciucu si Veștea sunt din nou prim-vicepreședinți

Pe 9 iulie, PNL a anunțat că va reveni la fosta conducere, cu patru prim-vicepreședinți, după decizia Tribunalului București de a anula toate deciziile luate la Congresul din 21 iunie. Partidul a precizat însă că opinia generală în PNL este că hotărârile luate atunci „respectă întru totul spiritul și litera legii” și va căuta soluții pentru ca acestea să fie respectate.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat joi o ședință de urgență cu liderii partidului, după decizia Tribunalului București care a anulat toate hotărârile Congresului PNL din 21 iunie și a suspendat noua conducere.

La finalul ședinței, PNL a anunțat că va funcționa cu vechea conducere a partidului. Acest lucru înseamnă că Ciprian Ciucu își reia funcția de prim-vicepreședinte, alături de Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc.

De asemenea, cei opt vicepreședinți aleși la Congresul din 21 iunie 2026 nu își pot exercita funcțiile până la o nouă decizie a instanței.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025.

Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

Conducerea partidului a transmis însă că în „perioada imediat următoare vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului”.



„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.

Reacția lui Ilie Bolojan după decizia Tribunalului București: „Nu vom renunța la hotărârile luate”

Ilie Bolojan a declarat, după decizia Tribunalului București de a anula toate deciziile Congresului PNL, că deși partidul va respecta decizia provizorie, nu va renunța la hotărârile luate. Președintele PNL a criticat dur tabăra Thuma din partid care a „sfidat voința” membrilor PNL. Ilie Bolojan a declarat că liberalii care „se războiesc” cu deciziile propriilor colegi vor rămâne trădători indiferent ce decid instanțele.

„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. (...) Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seara, pe Facebook.

Președintele PNL a declarat că tabăra din partid care s-a „războit în instanță cu decizia propriilor colegi” nu a câștigat „nimic”. Dimpotrivă, a adăugat Ilie Bolojan, aceștia vor rămâne trădători.

„Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi.

Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, a scris Bolojan.

Președintele PNL a a adăugat că partidul „este din nou puternic”. „Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”.