Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma. Tribunalul a anulat toate deciziile Congresului PNL

3 minute de citit Publicat la 18:06 08 Iul 2026 Modificat la 18:20 08 Iul 2026

Ilie Bolojan, la Congresul PNL Foto: Agerpres

Tribunalul București a dat miercuri o nouă lovitură taberei pro-Bolojan din PNL. Instanța a suspendat provizoriu hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri și modificarea Statutului partidului. Au fost suspendate și cele 13 decizii luate ulterior de Biroul Permanent Național, printree care și hotărârea prin care au fost schimbați liderii de filiale.

Decizia este executorie, deci se aplică imediat, însă poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile. Suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a dosarului în care 18 liberali contestă legalitatea hotărârilor luate la Congres.

Ce a suspendat Tribunalul București

Instanța a admis cererea formulată împotriva Partidului Național Liberal și a suspendat provizoriu:

hotărârile 01/2026 și 02/2026, adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie;

hotărârea prin care a fost aleasă noua conducere a PNL, după aprobarea moțiunii „Modernizare cu rădăcini”;

hotărârea prin care au fost ratificate modificările aduse Statutului PNL;

cele 13 decizii ale Biroului Permanent Național adoptate pe 21 și 23 iunie.

„Suspendă provizoriu executarea și efectele următoarelor hotărâri, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă”, se arată în minuta instanței.

Practic, hotărârea lovește direct în noua formulă de conducere instalată în jurul lui Ilie Bolojan. Sunt suspendate atât alegerea echipei de la vârful partidului, cât și modificările de statut pe baza cărora aceasta urma să funcționeze. Măsura se aplică și deciziilor luate ulterior de Biroul Permanent Național.

Instanța nu a anulat însă definitiv aceste acte. Suspendarea este provizorie și va rămâne valabilă până când procesul de fond va fi soluționat definitiv.

La Congresul din 21 iunie, Ilie Bolojan fusese reales în fruntea PNL. Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general. Printre vicepreședinți s-au numărat Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

A doua decizie nefavorabilă taberei Bolojan

Hotărârea vine după ce Tribunalul București a suspendat provizoriu și decizia Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie, prin care fusese convocat Congresul PNL.

După prima decizie, conducerea partidului susținea că suspendarea hotărârii de convocare nu afectează actele deja adoptate la Congres și că noua echipă își poate continua activitatea. Argumentul PNL era că suspendarea produce efecte doar pentru viitor, în condițiile în care Congresul avusese deja loc.

Noua hotărâre schimbă însă situația, pentru că vizează direct deciziile luate la Congres: alegerea conducerii, modificarea Statutului și actele adoptate ulterior de Biroul Permanent Național.

Cine sunt liberalii care au deschis procesul

Acțiunea a fost deschisă de 18 membri PNL care contestă conducerea lui Ilie Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Aceștia susțin că reuniunea din 21 iunie a fost convocată și organizată în baza unor hotărâri care nu respectau Statutul partidului. În instanță, ei au cerut suspendarea alegerii noii conduceri, a modificărilor statutare și a deciziilor luate ulterior în baza lor.

Tribunalul București nu s-a pronunțat încă definitiv asupra legalității Congresului. Decizia din 8 iulie suspendă efectele actelor contestate până la soluționarea definitivă a procesului.

Pauliuc, după decizia Instanței: Ultima șansă pentru PNL de a se întoarce pe drumul bun

Nicoleta Pauliuc a transmis, într-o postare pe Facebook, că nu consideră suspendarea deciziilor Congresului PNL o victorie, ci „un semnal de alarmă” și „poate ultima șansă pentru PNL de a se întoarce pe drumul bun”.

„Nu am contestat deciziile Congresului împotriva PNL. Le-am contestat pentru PNL”, a scris aceasta.

Pauliuc acuză actuala conducere că a restrâns deciziile „într-un cerc tot mai mic” și susține că „un partid liberal nu poate fi condus autoritar”.

„PNL e mai mare decât orgoliile oricăruia dintre noi. E timpul să ne purtăm ca atare, să ne aducem oamenii înapoi acasă și să promovăm valorile pe care PNL le apără de peste 151 de ani”, a mai transmis Nicoleta Pauliuc.