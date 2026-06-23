STENOGRAME. Revoltă printre primarii liberali din Ilfov, după ce Bolojan l-a demis pe Thuma. "Hubert, cu tine până la capăt"

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Agerpres

Revoltă, marţi, în Organizaţia PNL Ilfov, după ce Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, şi-a anunţat colegii pe grupurile interne de WhatsApp că Ilie Bolojan i-a cerut demisia. Primarii şi alţi membri şi-au exprimat susţinerea pentru Hubert Thuma. "Mergem cu tine până la capăt. Tu eşti preşedintele nostru. Noi te-am ales, nu Bolojan. PNL Ilfov suntem noi", au fost reacţiile pe care le-a primit Thuma când a întrebat "Consideraţi că trebuie să-mi dau demisia?". Tot marţi, într-o postare pe Facebook, Thuma a transmis că a fost „dat afară din PNL” după 25 de ani.

Potrivit discuţiilor de pe grupul intern de WhatsApp al Organizaţiei PNL Ilfov, Hubert Thuma a dezvăluit că Bolojan i-a cerut demisia.

"Bună seara,

Ilie Bolojan mi-a cerut demisia pe motivul pe care îl ştiţi deja: că mi-am exprimat opinia cu privire la măsurile luate de Guvernul Bolojan, măsuri care ne afectau pe toţi, aleşi locali şi comunităţile din care facem parte.

Cerinţa domnului Bolojan nici măcar nu e statutară. Conform statutului, ca preşedinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Judeţean Ilfov. Ilie Bolojan doreşte să-l pună preledinte interimar PNL Ilfov pe domnul Marian Petrache.

Consideraţi că trebuie să-mi dau demisia?", a transmis Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, în discuţiile interne.

Reacţiile membrilor care au răspuns au fost de susţinere pentru Thuma.

"Mergem cu tine până la capăt. Tu eşti preşedintele nostru. Noi te-am ales, nu Bolojan. PNL Ilfov suntem noi" sau "Hubert, nu trebuie să-ţi dai demisia. Mergem în echipă în continuare", ori "Am 23 de ani în PNL, niciodată n-am resimţit asemenea atitudine din partea conducerii centrale. Consider că nu este cazul să demisionaţi" - au reacţionat unii dintre colegii lui Hubert Thuma.

Reacţii vehemente în Organizaţia PNL Ilfov

Alţii au fost şi mai vehemenţi şi i-au transmis lui Thuma să nu demisioneze, pentru că a construit "una dintre cele mai puternice organizaţii din ţară":

"Exclusă demisia. Suntem alături de tine. Cum să-ţi dai demisia? După atâta muncă împreună să vină cineva care nu mai are treabă cu Ilfovul? Exclus, noi suntem alături de tine".

"Nu, eşti preşedintele PNL Ilfov".

"Absolut nu, am muncit toţi pentru PNL".

"Hubert, nu cred că a spune adevărul şi a apăra interesele comunităţilor pe care le reprezinţi poate fi un motiv pentru a-ţi da demisia. Ai construit una dintre cele mai puternice organizaţii din ţară şi ai câştigat respectul colegilor. Suntem toţi alături de tine".

"Ei sunt adevăraţii trădători şi duşmani ai poporului român".

"Eşti şi trebuie să rămâi preşedintele nostru. NU ai de ce să-ţi dai demisia".

"Să fii numit psd-ist pentru că vrei să duci PNL la guvernare de cinevacare vrea să ducă doar PSD la guvernare... Mi se pare jenant".

Thuma a anunţat şi oficial că a fost dat afară din partid

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a anunțat marți seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a fost „dat afară din PNL” după 25 de ani. În BPN-ul de astăzi, partidul a votat demiterea celor din aripa Veștea și dizolvarea birourilor politice județene pe care aceștia le conduceau, urmând ca ulterior ei să fie excluși din PNL.

Thuma a acuzat o „epurare” în PNL și îl atacă direct pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză că folosește reforma pentru a elimina vocile care nu sunt de acord cu el.

„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază «Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine». Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”, a scris Thuma.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic.

Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, a transmis acesta.