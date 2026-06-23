Război total în PNL. Thuma anunță că a fost dat afară din partid. Acuzații grave la adresa lui Bolojan: „A trăit din sinecuri”

Hubert Thuma și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu & Agerpres

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a anunțat marți seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a fost „dat afară din PNL” după 25 de ani. În BPN-ul de astăzi, partidul a votat demiterea celor din aripa Veștea și dizolvarea birourilor politice județene pe care aceștia le conduceau, urmând ca ulterior ei să fie excluși din PNL.

În mesajul publicat pe Facebook, Hubert Thuma vorbește despre o „epurare” în PNL și îl atacă direct pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză că folosește reforma pentru a elimina vocile care nu sunt de acord cu el.

„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază «Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine». Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”, a scris Thuma.

Acesta spune că a fost exclus din partidul în care, timp de 25 de ani, și-a câștigat mandatele prin vot.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, a transmis acesta.

Thuma susține că Ilie Bolojan îi cere să renunțe la mandatul primit de la alegători, lucru pe care spune că nu îl va face: „Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face”.

El îl acuză pe Bolojan că tratează diferența de opinie ca pe o crimă: „Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește. Se înșală. Și o să afle”.

Thuma a subliniat că nu va demisiona din funcția de președinte al filialei PNL Ilfov și susține că statutul partidului prevede o altă procedură.

„Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură.

Iar pentru cine ține socoteala: După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%. Ăsta e prețul «reformei»: Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător”, a mai scris el.

În finalul mesajului, Hubert Thuma spune că rămâne în funcție pentru primarii și comunitățile din Ilfov care l-au susținut.

„Eu nu am intrat în politică pentru jocuri. Am intrat pentru reprezentare. Sunt aici pentru cei 32 de primari (din cei 40 din județul Ilfov) cu care am mers din ușă în ușă în campanie și pentru comunitățile din Ilfov cărora le-am câștigat încrederea împreună. Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt”, a transmis președintele CJ Ilfov.

Thuma încheie postarea cu o critică la adresa conducerii PNL, după ce susținătorii lui Adrian Veștea ar fi fost acuzați că sunt prea apropiați de PSD.

„PS: O ultimă observație, am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD. Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid. Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”, a scris Hubert Thuma.