Bolojan anunță că PNL va funcționa cu vechea conducere a partidului. Ciucu si Veștea sunt din nou prim-vicepreședinți

2 minute de citit Publicat la 22:49 09 Iul 2026 Modificat la 22:49 09 Iul 2026

La Congresul din 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL. Foto: Agerpres

PNL a anunțat că va reveni la fosta conducere, cu patru prim-vicepreședinți, după decizia Tribunalului București de a anula toate deciziile luate la Congresul din 21 iunie. Partidul a precizat însă că opinia generală în PNL este că hotărârile luate atunci „respectă întru totul spiritul și litera legii” și va căuta soluții pentru ca acestea să fie respectate.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat joi o ședință de urgență cu liderii partidului, după decizia Tribunalului București care a anulat toate hotărârile Congresului PNL din 21 iunie și a suspendat noua conducere.

La finalul ședinței, PNL a anunțat că va funcționa cu vechea conducere a partidului. Acest lucru înseamnă că Ciprian Ciucu își reia funcția de prim-vicepreședinte, alături de Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc.

De asemenea, cei opt vicepreședinți aleși la Congresul din 21 iunie 2026 nu își pot exercita funcțiile până la o nouă decizie a instanței.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025.

Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

Conducerea partidului a transmis însă că în „perioada imediat următoare vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului”.



„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.

Ce a decis Tribunalul București

Tribunalul București a dat miercuri o nouă lovitură taberei pro-Bolojan din PNL. Instanța a suspendat provizoriu hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri și modificarea Statutului partidului. Au fost suspendate și cele 13 decizii luate ulterior de Biroul Permanent Național, printre care și hotărârea prin care au fost schimbați liderii de filiale.

Decizia este executorie, deci se aplică imediat, însă poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile. Suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a dosarului în care 18 liberali contestă legalitatea hotărârilor luate la Congres.

La Congresul din 21 iunie, Ilie Bolojan fusese reales în fruntea PNL. Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general. Printre vicepreședinți s-au numărat Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Însă, 18 membri PNL susțin că Ilie Bolojan a convocat acest Congres în baza unor hotărâri care nu respecta Statutul partidului. În instanță, ei au cerut suspendarea alegerii noii conduceri, a modificărilor statutare și a deciziilor luate ulterior în baza lor.

Reacția lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat miercuri că deși partidul va respecta decizia provizorie, nu va renunța la hotărârile luate.

Președintele PNL a criticat dur tabăra Thuma din partid care a „sfidat voința” membrilor PNL. Ilie Bolojan a declarat că liberalii care „se războiesc” cu deciziile propriilor colegi vor rămâne trădători indiferent ce decid instanțele.

„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, a scris Bolojan pe Facebook.